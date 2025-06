Il debutto dell’ETF spot su XRP in Canada segna un passo storico per l’adozione istituzionale dell’asset digitale, ma negli Stati Uniti la situazione resta in stallo.

Primo ETF per XRP in Canada

La Ontario Securities Commission ha approvato ufficialmente il primo ETF spot su XRP, che sarà lanciato da Purpose Investments con il ticker XRPP sul Toronto Stock Exchange a partire da oggi, 18 giugno 2025. Si tratta di un passo storico per il settore delle criptovalute, consentendo agli investitori di ottenere un’esposizione diretta a XRP all’interno di un veicolo finanziario più regolamentato, senza dover affrontare le complessità legate alla custodia autonoma dei token o alla conformità normativa. Questo ETF permetterà di integrare XRP nei portafogli d’investimento in modo semplice e sicuro, contribuendo ad aumentare la legittimazione dell’asset sul mercato globale.

L’annuncio ha avuto un impatto immediato sul mercato delle criptovalute, con XRP che ha registrato un’impennata del 7% e raggiunto un valore di 2,34 dollari il 16 giugno, prima di ritracciare intorno a 2,14 dollari, segno di un rinnovato interesse da parte degli investitori. La mossa di Purpose Investments non è isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia del Canada, già noto per aver lanciato il primo ETF spot su Bitcoin nel 2021, sempre attraverso Purpose.

La battaglia legale tra Ripple e SEC pesa

La causa tra Ripple e la SEC degli Stati Uniti continua a essere il principale ostacolo per il lancio di un ETF spot su XRP nel mercato americano. In un recente aggiornamento, entrambe le parti hanno chiesto alla Corte d’Appello del Secondo Circuito di mantenere sospesa l’attuale fase di appello, in attesa della decisione del tribunale distrettuale. Questo ennesimo rinvio dimostra quanto sia ancora lontana una risoluzione definitiva per una vicenda legale che si protrae ormai da anni e che, di fatto, continua a frenare l’adozione istituzionale di XRP negli Stati Uniti.

Tra i casi più rilevanti legati alla questione ETF vi è quello della proposta di Franklin Templeton per un ETF spot su XRP. Il termine per una decisione ufficiale era fissato al 17 giugno 2025, ma la situazione giuridica in sospeso ha spinto al rinvio da parte della SEC. L’incertezza normativa ha reso difficile qualsiasi avanzamento concreto sul fronte degli strumenti finanziari regolamentati basati su XRP, nonostante l’interesse crescente da parte degli investitori americani.

Pressione ribassista per XRP

Il prezzo di XRP ha subito una brusca correzione a causa dell’incertezza sui mercati finanziari, nonostante la buona notizia. Nelle ultime 24 ore, la criptovaluta ha perso quasi l’1,6%, scendendo a 2,14 dollari, mentre nel settimanale la perdita sfiora l’8%.

Il livello di supporto più vicino si trova proprio a 2,14 dollari ora, già testato in precedenza da acquirenti che hanno cercato di stabilizzare il mercato. Tuttavia, il trend rimane fragile, con analisti tecnici che individuano un canale discendente sul grafico orario, segnale di una possibile estensione della fase ribassista se i compratori non riusciranno a riportare il prezzo sopra la soglia critica dei 2,20 dollari, il prossimo supporto si trova a 2 dollari.

