S&P 500 previsioni 2025 - BorsaInside.com

Quella di ieri è stata una giornata da record per la borsa di Wall Street, l’ennesima. I mercati azionari statunitensi hanno mandato in archivio la seduta con tutti i principali indici in territorio positivo. Nel dettaglio il Dow Jones Industrial Average ha messo a segno un guadagno dell’1,04 per cento, attestandosi a quota 44.922 punti mentre l’S&P500 ha chiuso la giornata con una progressione dello 0,32 per cento a quota 6.467 punti, dopo aver toccato nel corso della seduta un nuovo massimo storico a 6.480 punti. Andamento positivo, seppur più contenuto, anche per il Nasdaq Composite, in rialzo dello 0,14 per cento a 21.713 punti. Ad ogni modo anche l’indice tecnologico è riuscito a aggiornare il proprio record intraday, raggiungendo quota 21.804 punti.

In pratica, solo nella giornata di ieri, su tre indici di riferimento del mercato azionario Usa, ben due hanno raggiunto nuovi massimi. Ancora una volta quindi è stato smentito chi si attendeva, come da precedenti storici, un agosto sottotono per la borsa americana. Nel mese clou dell’estate, infatti, molto investitori tendono a chiudere le loro posizioni per poi andare in ferie. Evidentemente se nelle ultime settimane soprattutto il paniere S&P 500 sta rimbalzando da record in record, ci sono dei fattori che pesano di più rispetto alle casistiche storiche.

Eh ma comunque la borsa americana ha corso troppo e quindi, anche per una questione di probabilità potrebbe fermarsi, potrebbe ora obiettare qualcuno! Nessuno ha la sfera magica quasi si parla di mercato azionario, tuttavia i trader dovrebbero tenere conto che la stragrande maggioranza delle opinioni degli analisti sulle prospettive future della borsa Usa è positiva. Insomma l’S&P 500 avrà si ieri aggiornato i suoi record per l’ennesima volta ma tutto lascia pensare che potrebbe non essere finita qui. Altri record in vista quindi? Così sembrerebbe e questa è una buona notizia per i trader attivi sul mercato Usa con i vari broker.

📈 Fai trading sugli indici di Wall Street con eToro: la demo è gratuita

Indice S&P 500 di Wall Street verso altri record? Le previsioni

Parliamo quindi di stime degli analisti perchè più di uno ha alzato l’asta nonostante i numeri record dei vari indici americani a partire dall’S&P 500.

I motivi sono essenzialmente due: una robusta stagione delle trimestrali con oltre l’80 per cento delle società quotate sull’S&P 500 che ha battuto le attese degli analisti sui conti del trimestre e la convinzione che a settembre ci possa essere il primo taglio dei tassi FED dopo tanto tempo. Il costo del denaro sarà abbassato dello 0,25% e altri tagli ci saranno in seguito. Del resto con un’inflazione di luglio al 2,7% sotto il 2,8% atteso la FED non può attendere oltre.

Ma vediamo cosa prevedono gli analisti in relazione all’S&P 500. Dove arriverà, dopo i record, il più importante indice di Wall Street?

Iniziamo da Citigroup che proprio da poco ha incrementato il proprio target di fine anno per il benchmark statunitense portandolo da 6.300 a 6.600 punti. La banca d’affari Usa ritiene possibile un rally fino a 7.200 punti nel caso in cui lo scenario dovesse essere molto favorevole. Aspetto molto interessante della valutazione di Citi è che essa è migliorativa rispetto a quella precedente a sua volta migliorativa di quella ancora prima. In pratica per ben due volte di fila Citi ha alzato le sue stime su Wall Street. In particolare nell’ultimo upgrade, gli analisti hanno posto l’accento sulla politica di stimolo fiscale della Casa Bianca che potrebbe far crescere ancora di più gli utili societari.

Anche HSBC ha aggiornato le proprie stime sulla borsa Usa, portando il target per fine 2025 da 5.600 a 6.400 punti. Nello scenario più ottimistico in assoluto, la banca britannica vede un possibile approdo a 7.000 punti. Secondo gli esperti, il crescente sviluppo dell’intelligenza artificiale, unito alle prospettive di taglio multiplo dei tassi FED nella seconda metà del 2025, potrebbe essere i più importanti catalizzatori dell’S&P 500 nel medio termine.

Per finire c’è la posizione ancora più positiva di Wells Fargo. La banca Usa rivelando una fiducia ancora maggiore vede l’S&P 500 a quota 7.000 punti già prima della fine di quest’anno con le big tech Usa che continueranno a spingere in avanti il mercato. Una particolarità nell’analisi di WF è rappresentata dall’opinione dell’analista Christopher Harvey secondo il quale oggi l’S&P 500 non è più lo stesso dio 25 anni fa visto che i fondamentali delle quotate sono molto più solidi di allora.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 100 USD ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Target e stime sull’S&P 500

Tirando le somme quello che emerge da questa breve rassegna sulle prospettive dell’S&P 500 è la presenza di un diffuso ottimismo sulle prospettive della borsa Usa sia pure con varie sfumature. Nella tabella in basso sono indicati i target in modo tale da avere tutto sottomano per la propria attività di trading.

Banca Target base Target ottimistico Citigroup 6.600 7.200 HSBC 6.400 7.000 Wells Fargo 7.000 N/D

Come concludere se non evidenziato che la borsa Usa non è ancora sazia di record?

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.