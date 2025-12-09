Borr Drilling - BorsaInside.com

Borr Drilling crolla in Borsa dopo il lancio di una maxi offerta da 85 milioni di dollari

Il titolo Borr Drilling Limited (NYSE: BORR) ha registrato un brusco calo di circa il 5,7% nelle contrattazioni after-hours, a seguito dell’annuncio di una nuova e corposa operazione finanziaria: la società di servizi offshore punta infatti a raccogliere 85 milioni di dollari con un’emissione di 21 milioni di nuove azioni.

Secondo quanto comunicato, l’incasso derivante dalla vendita delle azioni sarà integrato da ulteriori fonti – tra cui finanziamenti obbligazionari, credito dei fornitori e liquidità disponibile – con l’obiettivo di acquistare cinque piattaforme jack-up di fascia premium e sostenere esigenze aziendali più ampie. Tra queste rientrano il rifinanziamento del debito, investimenti strutturali, capitale circolante e possibili operazioni di fusione e acquisizione.

Sul fronte del collocamento, l’operazione sarà guidata da DNB Carnegie e Clarksons Securities, designati come global coordinator e bookrunner congiunti. A supporto parteciperanno Citigroup Global Markets, Fearnley Securities e Pareto Securities come joint bookrunner, mentre BTIG ricoprirà il ruolo di co-manager dell’emissione.

La consegna delle nuove azioni agli investitori è attesa per il primo giorno di Borsa successivo alla definizione del prezzo, stimata intorno al 9 dicembre 2025. Tra gli aderenti potrebbero figurare anche azionisti di peso: i membri del board Tor Olav Trøim e Thiago Mordehachvili hanno già manifestato la volontà di investire 10 milioni di dollari ciascuno tramite società a loro collegate.

Parallelamente, Borr Drilling ha comunicato l’avvio delle procedure per ottenere una quotazione su Euronext Growth Oslo, mossa che rappresenta il primo passo verso un futuro ritorno alla Borsa di Oslo.

Se il piano procederà secondo calendario, il debutto sul listino norvegese dovrebbe avvenire il 19 dicembre 2025, con l’obiettivo finale di mantenere una doppia quotazione, lasciando il NYSE come mercato principale della società.

