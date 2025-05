IPO eToro - BorsaInside.com

Ieri eToro ha fatto il suo ingresso trionfale al Nasdaq con il ticker ETOR, segnando una delle IPO più significative dell’anno nel settore fintech. Le azioni della piattaforma di trading israeliana hanno chiuso la giornata a 67 dollari, registrando un aumento del 29 per cento rispetto al prezzo iniziale di 52 dollari per azione. Il forte rialzo messo a segno nel giorno dello sbarco in borsa ha subito portato la capitalizzazione di mercato dell’azienda a circa 5,6 miliardi di dollari .

L’Ipo di eToro oltre le aspettative

L’offerta pubblica iniziale di eToro ha visto la vendita di 11,9 milioni di azioni, superando le previsioni iniziali di 10 milioni. Il prezzo di collocamento, fissato a 52 dollari per azione, ha superato la forchetta prevista di 46-50 dollari, permettendo a eToro di raccogliere circa 620 milioni di dollari. Tra gli investitori di rilievo figura BlackRock, che ha espresso interesse per un investimento fino a 100 milioni di dollari. Quasi la metà delle azioni offerte nell’ambito dell’Ipo proveniva dalla stessa eToro mentre la parte restante è stata offerta dagli azionisti esistenti. L’offerta iniziale è stata gestita un pool di banche formato da Goldman Sachs, Jefferies, UBS e Citigroup che hanno agito in qualità di lead book-running manager.

Il successo dell’Ipo è stato sostenuto da risultati finanziari impressionanti nel 2024. eToro ha registrato un utile netto di 192 milioni di dollari, in netto aumento rispetto ai 15,3 milioni del 2023. I ricavi totali sono saliti a 931 milioni di dollari, con il trading di criptovalute che ha rappresentato il 38 per cento delle commissioni, più del doppio rispetto all’anno precedente. Non solo ma circa il 25 per cento dell’attività di trading del 2024 è derivata proprio dalle criptovalute, in aumento del 10 per cento rispetto all’anno precedente. Il successo di eToro come piattaforma di crypto-trading è da imputare non solo alla visibilità del settore ma all’espansione della presenza del broker nel comparto degli asset digitali. E del resto i ricavi derivanti proprio dalle criptovalute sono più che triplicati nel corso del 2024 superando i 12 milioni di dollari, segno che c’è un forte coinvolgimento della base utenti di eToro negli investimenti in crypto-asset.

L’Italia centrale nella strategia di espansione del broker eToro

Nonostante la quotazione a Wall Street, eToro mantiene salde le sue radici europee. La maggioranza dei clienti proviene dall’Europa, con l’Italia che rappresenta uno dei mercati in più rapida crescita. Proprio in Italia nel 2022 la società israeliana aveva rafforzato la sua presenza attraverso la registrazione presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

L’obiettivo dell’Ipo a Wall Street è quello di attrarre nuovi clienti. Del resto, per una tech company come eToro è ovvio che il Nasdaq sia il listino di riferimento per eccellenza anche se la mission resta sempre la stessa ossia mantenere sempre la piattaforma all’avanguardia, per poter garantire ai clienti un servizio completo, semplice e accessibile.

Per ampliare l’offerta ai propri clienti, eToro ha recentemente stretto accordi con le borse di Hong Kong e Abu Dhabi, oltre a rafforzare la presenza nei mercati di Londra e nel resto dell’Europa. Queste collaborazioni permetteranno agli utenti di accedere a un’ampia gamma di mercati globali, inclusi quelli asiatici e del Medio Oriente.

I clienti europei di eToro hanno un’età media di 37 anni e un portafoglio investito di circa 5.000 dollari. Tra questi, i cosiddetti clienti “Diamond” detengono portafogli del valore di 500.000 dollari. Proprio questi numeri sono la dimostrazione dellacapacità della piattaforma di attrarre sia investitori retail che ad alto patrimonio, grazie a un’offerta diversificata e accessibile.

Alcuni numeri del successo di eToro

Fondata nel 2007 da Yoni Assia e suo fratello, eToro si è evoluta da piattaforma di solo CFD a broker multi-asset, offrendo servizi di trading su azioni, criptovalute e altri strumenti finanziari. Con oltre 40 milioni di utenti in 75 paesi, eToro oggi si distingue per la sua funzione di social trading, che permette agli utenti di condividere strategie e replicare le operazioni di investitori esperti.

