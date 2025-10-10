Lingotti di rame con un grafico a candele in trasparenza
Rame - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

J.P. Morgan ha aggiornato le proprie raccomandazioni nel comparto metalli di base EMEA, evidenziando un rinnovato ottimismo per alcuni dei principali protagonisti del settore. La banca d’investimento statunitense ha infatti alzato il rating di First Quantum Minerals Ltd. a “overweight”, mentre ha posto Norsk Hydro ASA sotto osservazione positiva, segnalando un potenziale rialzo nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato dagli analisti guidati da Patrick Jones, il terzo trimestre del 2025 è stato caratterizzato da diverse interruzioni produttive in miniere chiave, tra cui la gigantesca Grasberg, che hanno modificato in modo sostanziale gli equilibri globali dell’offerta di rame. Queste difficoltà operative hanno spinto la banca a rivedere le proprie previsioni, stimando ora un deficit globale di rame per il biennio 2025-2026, scenario che tende a favorire i principali produttori.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Per First Quantum, uno dei maggiori estrattori di rame al mondo con sede in Canada, J.P. Morgan intravede un percorso di crescita sostenuto da un possibile riavvio della miniera Cobre Panama nel secondo trimestre del 2027, anche se accompagnato da un regime fiscale più pesante. L’istituto ha fissato un valore equo di 42,00 dollari canadesi per azione, che implica un potenziale rialzo di circa il 30% rispetto ai prezzi correnti, consolidando così la posizione del titolo tra le preferenze nel comparto.

Resta solida anche la fiducia su Antofagasta Plc, gruppo cileno considerato un pilastro del portafoglio EMEA di J.P. Morgan. Gli analisti prevedono per la società una crescita dei volumi di rame di circa il 30% entro il 2028, con un multiplo EV/EBITDA atteso in discesa da 12x nel 2025 a 6x nel 2028.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Alla luce di queste prospettive, la banca ha rivisto al rialzo il target price a 35 sterline per dicembre 2026 (da 25 sterline), confermando il rating “overweight” e l’inclusione di Antofagasta nella Analyst Focus List. In controtendenza, invece, Glencore Plc è stata declassata a “neutral”, riflettendo una minore visibilità sui margini futuri.

Per quanto riguarda Norsk Hydro, la società norvegese attiva nella produzione di alluminio e nell’energia rinnovabile, J.P. Morgan prevede risultati in linea con le attese per il terzo trimestre 2025, ma segnala possibili sorprese positive in vista del Capital Markets Day del 27 novembre. L’istituto sottolinea in particolare l’opportunità di una revisione al ribasso delle spese in conto capitale a medio termine e un aggiornamento migliorativo delle stime di EBITDA del quarto trimestre grazie a un contesto di mercato più favorevole.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Nel complesso, J.P. Morgan mantiene una visione costruttiva sul settore dei metalli di base nella regione EMEA, privilegiando le società con crescita dei volumi più solida e valutazioni più attraenti. Tra i nomi favoriti figurano Antofagasta, First Quantum e Norsk Hydro, mentre permane un atteggiamento più prudente su Boliden AB.

Le nuove proiezioni sui prezzi realizzati delle materie prime nel terzo trimestre e gli aggiornamenti mark-to-market sono stati adeguati alle ultime curve forward, confermando la visione di un mercato in evoluzione, dove l’offerta limitata e la domanda stabile di rame e alluminio potrebbero sostenere le quotazioni nel medio termine.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
4.4 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
4.6 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
3.7 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.2 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
5 /5
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
4.5 /5
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
4.3 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
3.9 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
3.8 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.2 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.