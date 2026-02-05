Mentre l’attenzione degli investitori italiani resta concentrata sui grandi nomi dell’intelligenza artificiale, il mercato sta già guardando oltre. L’errore più comune è pensare che la crescita dell’AI sia tutta racchiusa nei produttori di chip. In realtà, una parte sempre più rilevante dei profitti si sta spostando verso società meno visibili, ma strutturalmente indispensabili per il funzionamento dell’intero ecosistema.

Il risultato è che alcune azioni stanno beneficiando dell’espansione dell’intelligenza artificiale in modo più stabile e meno speculativo rispetto ai titoli più noti, senza attirare ancora l’attenzione dei media generalisti.

Il mercato ha già iniziato a guardare oltre i chip

L’intelligenza artificiale non è solo potenza di calcolo. Ogni modello avanzato richiede:

enormi quantità di energia

infrastrutture fisiche dedicate

sistemi di raffreddamento sempre più sofisticati

gestione della potenza elettrica ad alta precisione

Questi elementi non sono opzionali. Senza di essi, i data center non funzionano, indipendentemente dalla qualità dei chip utilizzati. È qui che si sta creando una seconda ondata di opportunità, spesso ignorata dagli investitori retail.

Raffreddamento dei data center: il vero collo di bottiglia

I data center che ospitano carichi AI generano temperature molto più elevate rispetto alle infrastrutture tradizionali. Il raffreddamento è diventato un fattore critico, non solo tecnico ma anche economico. Le aziende specializzate in:

sistemi di raffreddamento avanzato

soluzioni a liquido

gestione termica ad alta efficienza

stanno registrando una crescita costante degli ordini, indipendente dalle oscillazioni speculative del settore tecnologico. Questo tipo di business beneficia dell’AI per necessità strutturale, non per moda.

Energia e gestione della potenza: il tema che il mercato sottovaluta

Ogni nuovo data center dedicato all’intelligenza artificiale consuma enormi quantità di energia. Non basta produrla, bisogna:

distribuirla in modo efficiente

stabilizzare la rete

evitare dispersioni e sovraccarichi

Le società attive nella gestione della potenza elettrica e nei sistemi di conversione stanno diventando partner strategici dei grandi operatori tecnologici. In molti casi, i loro margini sono più prevedibili rispetto a quelli dei produttori di chip, perché legati a contratti di lungo periodo.

Chip analogici e componenti “invisibili”

Quando si parla di semiconduttori, l’attenzione va quasi sempre ai chip digitali ad alte prestazioni. Eppure, i chip analogici sono fondamentali per:

controllo della tensione

sensori

comunicazione tra componenti

stabilità dei sistemi AI

Queste aziende operano spesso lontano dai riflettori, ma ogni espansione dell’intelligenza artificiale aumenta automaticamente la domanda dei loro prodotti. È una crescita meno spettacolare, ma molto più costante.

Perché queste azioni possono guadagnare più di NVIDIA

Il punto non è che cresceranno di più in termini percentuali nel breve periodo, ma che:

hanno valutazioni meno tirate

risentono meno delle prese di profitto

beneficiano dell’AI anche quando l’hype rallenta

In altre parole, mentre il mercato discute se i grandi nomi dell’intelligenza artificiale siano “troppo cari”, il capitale istituzionale sta già costruendo posizioni su società che guadagnano a prescindere dal ciclo mediatico.

Il segnale da osservare

Chi vuole anticipare il mercato dovrebbe smettere di guardare solo i prezzi e iniziare a osservare:

flussi di capitale verso settori infrastrutturali

crescita degli ordini nei bilanci

investimenti in data center annunciati ma poco pubblicizzati

È in questi dettagli che spesso nascono i rendimenti più interessanti, prima che il tema arrivi sulle prime pagine.

Ecco 3 titoli azionari concreti legati al tema dell’intelligenza artificiale ma dal punto di vista infrastrutturale o meno mainstream, che possono beneficiare della crescita dell’AI oltre i produttori di chip e che potrebbero non essere ancora sulla radar dei media italiani:

Vertiv Holdings

Il titolo che guadagna dall’intelligenza artificiale anche quando l’hype rallenta

Vertiv opera nel cuore invisibile dell’intelligenza artificiale: raffreddamento dei data center, gestione della potenza e continuità operativa. Ogni nuovo progetto AI ad alta densità richiede infrastrutture termiche sempre più avanzate, e questo rende Vertiv un beneficiario strutturale della crescita del settore.

Perché il mercato lo sta sottovalutando

L’attenzione resta focalizzata sui chip, ma senza sistemi di raffreddamento avanzati i data center non possono scalare. Vertiv vende soluzioni indispensabili, non sostituibili, spesso con contratti di lungo periodo.

Catalizzatori

Espansione globale dei data center AI

Aumento della densità di calcolo per rack

Investimenti infrastrutturali già finanziati, non ipotetici

Perché può fare meglio di NVIDIA

Meno volatilità, più prevedibilità dei ricavi. Guadagna dall’AI a prescindere dal ciclo speculativo.

Super Micro Computer

Il ponte tra i chip AI e il mondo reale

Super Micro Computer non produce chip, ma costruisce i sistemi che li fanno lavorare: server ottimizzati per intelligenza artificiale, raffreddamento diretto a liquido, soluzioni personalizzate per hyperscaler e grandi clienti.

Perché pochi in Italia lo collegano davvero all’AI

Viene spesso visto come semplice produttore hardware. In realtà è uno dei principali beneficiari diretti della domanda AI, perché ogni GPU ha bisogno di un sistema completo intorno.

Catalizzatori

Aumento ordini server AI

Adozione crescente del raffreddamento a liquido

Collaborazioni con i principali operatori cloud

Perché può fare meglio di NVIDIA

Cattura valore su ogni ciclo di upgrade hardware, non solo sulla singola generazione di chip.

Analog Devices

Il titolo AI che cresce senza far rumore

Analog Devices è uno dei leader mondiali nei chip analogici e nei sistemi di gestione della potenza. Senza questi componenti, l’intelligenza artificiale semplicemente non funziona: servono per stabilità, controllo, efficienza energetica e sicurezza.

Perché è quasi assente nei media

Non produce chip “spettacolari”, ma componenti essenziali. È la classica azienda che entra nei portafogli istituzionali prima di finire nei titoli dei giornali.

Catalizzatori

Crescita strutturale dei data center

Aumento della complessità dei sistemi AI

Domanda costante, non ciclica

Perché può fare meglio di NVIDIA

Meno esposizione all’hype, margini stabili, domanda che cresce con ogni espansione dell’AI, anche quando il mercato rallenta.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com