Il settore delle forniture medicali registra un’operazione finanziaria di rilevanza straordinaria. La società Medline ha concluso con successo un’offerta pubblica iniziale che ha generato introiti per 6,26 miliardi di dollari, affermandosi come la più importante quotazione dell’anno in corso a livello globale.

L’operazione ha beneficiato del sostegno di tre prestigiosi fondi di investimento: Blackstone, Carlyle Group e Hellman & Friedman, che hanno accompagnato la società nel percorso verso i mercati pubblici.

Dettagli dell’operazione e valorizzazione della società

L’azienda ha completato il collocamento mediante la vendita di 216 milioni di azioni a 29 dollari per titolo, posizionandosi nella fascia superiore dell’intervallo di prezzo inizialmente previsto, che oscillava tra 26 e 30 dollari.

Secondo le informazioni contenute nella documentazione ufficiale presentata alla Securities and Exchange Commission statunitense, questa valutazione conferisce a Medline una capitalizzazione di mercato prossima ai 39 miliardi di dollari. Il conseguimento di un prezzo così vicino al limite massimo della forchetta testimonia il forte interesse manifestato dagli investitori istituzionali.

Broker consigliato Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Posizionamento nel panorama delle quotazioni 2025

Il risultato ottenuto da Medline supera significativamente le precedenti operazioni del 2025, inclusa la quotazione del produttore cinese di batterie Contemporary Amperex Technology, che aveva raccolto 5,26 miliardi di dollari alla borsa di Hong Kong.

Nel contesto specifico del mercato statunitense, l’offerta eclissa ampiamente quella di Venture Global dello scorso gennaio, che con i suoi 1,75 miliardi di dollari aveva detenuto fino ad oggi il primato nazionale per l’anno in corso.

Il core business e le prospettive di sviluppo

Medline opera nel segmento della produzione e distribuzione di forniture medicali essenziali destinate a ospedali e professionisti sanitari.

Il portafoglio prodotti della società comprende dispositivi medicali fondamentali quali guanti chirurgici, camici protettivi e lettini per esami clinici, articoli che rappresentano elementi imprescindibili nell’attività quotidiana delle strutture sanitarie. La riuscita dell’operazione riflette la solidità del modello di business e le prospettive di crescita nel settore medicale, ambito caratterizzato da domanda strutturalmente in espansione.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com