Il settore delle forniture medicali registra un’operazione finanziaria di rilevanza straordinaria. La società Medline ha concluso con successo un’offerta pubblica iniziale che ha generato introiti per 6,26 miliardi di dollari, affermandosi come la più importante quotazione dell’anno in corso a livello globale.
L’operazione ha beneficiato del sostegno di tre prestigiosi fondi di investimento: Blackstone, Carlyle Group e Hellman & Friedman, che hanno accompagnato la società nel percorso verso i mercati pubblici.
Dettagli dell’operazione e valorizzazione della società
L’azienda ha completato il collocamento mediante la vendita di 216 milioni di azioni a 29 dollari per titolo, posizionandosi nella fascia superiore dell’intervallo di prezzo inizialmente previsto, che oscillava tra 26 e 30 dollari.
Secondo le informazioni contenute nella documentazione ufficiale presentata alla Securities and Exchange Commission statunitense, questa valutazione conferisce a Medline una capitalizzazione di mercato prossima ai 39 miliardi di dollari. Il conseguimento di un prezzo così vicino al limite massimo della forchetta testimonia il forte interesse manifestato dagli investitori istituzionali.
Posizionamento nel panorama delle quotazioni 2025
Il risultato ottenuto da Medline supera significativamente le precedenti operazioni del 2025, inclusa la quotazione del produttore cinese di batterie Contemporary Amperex Technology, che aveva raccolto 5,26 miliardi di dollari alla borsa di Hong Kong.
Nel contesto specifico del mercato statunitense, l’offerta eclissa ampiamente quella di Venture Global dello scorso gennaio, che con i suoi 1,75 miliardi di dollari aveva detenuto fino ad oggi il primato nazionale per l’anno in corso.
Il core business e le prospettive di sviluppo
Medline opera nel segmento della produzione e distribuzione di forniture medicali essenziali destinate a ospedali e professionisti sanitari.
Il portafoglio prodotti della società comprende dispositivi medicali fondamentali quali guanti chirurgici, camici protettivi e lettini per esami clinici, articoli che rappresentano elementi imprescindibili nell’attività quotidiana delle strutture sanitarie. La riuscita dell’operazione riflette la solidità del modello di business e le prospettive di crescita nel settore medicale, ambito caratterizzato da domanda strutturalmente in espansione.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Investimento minimo a partire da 1$
- Deposito minimo a partire da $50
- Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7
72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Migliori Piattaforme di Trading
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore
CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.