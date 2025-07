Azioni MicroStrategy e Bitcoin - BorsaInside.com

Negli ultimi cinque anni, la società MicroStrategy (guidata da Michael Saylor) ha vissuto una trasformazione radicale, diventando a tutti gli effetti una proxy quotata per l’andamento del Bitcoin. La decisione presa nell’agosto 2020 di iniziare ad accumulare Bitcoin in modo sistematico, utilizzando una combinazione di debito e capitale proprio, ha completamente rivoluzionato il suo modello di business e la percezione degli investitori. In quel momento la mossa della quotata di Saylor veniva bollata come una mossa troppo d’avanguardia e destinata quasi a fallire. La realtà di oggi ha smentito in modo secco tutte le obiezioni di allora. Non solo ma chi nel momento in cui MicroStategy iniziò ad accumulare Bitcoin, ebbe l’ardire di inserire nel suo portafoglio azioni di questa società, oggi si ritrova con un profitto enorme.

I numeri di MicroStrategy: una crescita esponenziale

MicroStrategy oggi capitalizza ben oltre 100 miliardi di dollari e ha accumulato oltre 597.000 Bitcoin, circa il 3 per cento dell’intera offerta globale. Al 30 giugno, questi token avevano un valore di circa 64 miliardi di dollari. Da quando ha adottato la strategia Bitcoin treasury, il titolo ha guadagnato oltre il 3.000 per cento in cinque anni e il 210 per cento nell’ultimo anno.

Numeri enormi in confronto ai quali, Bitcoin, nonostante la forte crescita degli ultimi anni, viene surclassato.

Nello stesso arco temporale, infatti, Bitcoin ha guadagnato circa l’80 per cento. Il verdetto è quindi chiaro: almeno nel breve periodo, investire nelle azioni MicroStrategy ha prodotto rendimenti più elevati rispetto all’asset sottostante.

Lo sapranno bene tutti quegli investitori che negli ultimi anni hanno incrementato il peso delle azioni MicroStrategy nel loro portafoglio ad esempio ricorrendo a broker come eToro.

Per le azioni MicroStrategy un premio ingiustificato?

La sovraperformance cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente, ha acceso il dibattito tra sostenitori e critici. Jim Chanos, noto short seller di Wall Street, ha criticato duramente la valutazione di MicroStrategy, sostenendo che non ha senso acquistare a premio le azioni di una società che semplicemente detiene bitcoin. Secondo lui, gli investitori potrebbero semplicemente acquistare direttamente Bitcoin o strumenti come gli ETF crypto, evitando l’extra costo incorporato nel titolo.

Chanos ha anche criticato il fatto che MicroStrategy venga valutata più del valore effettivo degli asset che possiede. Tuttavia, le sue scommesse al ribasso si sono dimostrate finora perdenti: gli short seller hanno accumulato perdite per 3,6 miliardi di dollari solo nell’ultimo mese.

La difesa di Saylor: leva, accessibilità e conformità

Alle critiche di Chanos è arrivata la puntuale replica di Michael Saylor che si è limitato semplimenente a mettere in evidenza quello che ogni investitore accorto sa: le azioni MicroStrategy sono più semplici da acquistare e detenere rispetto ai Bitcoin, soprattutto per gli investitori istituzionali, grazie al rispetto delle normative e alla trasparenza del mercato azionario. Il manager ha quindi aggiunto che il mercato premia Strategy non solo per il possesso attuale di Bitcoin, ma anche per la convinzione che continuerà ad accumularne in futuro, riducendo l’offerta disponibile e rafforzando la propria posizione.

Saylor ha sintetizzato la logica dietro la sua strategia con parole che sono diventate virali nel mondo crypto: “Se vuoi 10 volte i tuoi soldi, compri bitcoin. Se vuoi 100 volte i tuoi soldi, compri bitcoin con i soldi di qualcun altro. Se vuoi 1000 volte i tuoi soldi, compri bitcoin con i soldi di qualcun altro e poi fai leva sul bitcoin“.

Meglio investire in azioni MicroStrategy o in Bitcoin?

Il confronto tra MicroStrategy e Bitcoin è tutt’altro che banale. Se da un lato Strategy offre una forma semplificata e regolamentata di esposizione al Bitcoin con un potenziale di rendimento amplificato, dall’altro comporta anche rischi legati alla leva finanziaria e alla gestione aziendale.

Per ora, il mercato sembra dare ragione a Saylor. Ma se le condizioni macro o regolatorie dovessero cambiare, quel premio che oggi avvantaggia MicroStrategy potrebbe trasformarsi rapidamente in un rischio. Gli investitori dovrebbero quindi chiedersi: voglio inserire nel portafoglio di investimento quello che oramai si può considerare come l’oro digitale oppure è meglio puntare sulla società che, prima di tutte le altre e in tempi non sospetti, decise di puntare tutta la sua strategia di espansione proprio su Bitcoin?

Nulla toglie di optare per entrambi anche perchè ricorrendo a strumenti derivati come i CFD non è necessario comprare crypto reali.

