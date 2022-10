Metalli preziosi previsioni 2022/2023: focus su oro, argento e platino

Quali sono le prospettive di medio termine per i metalli preziosi? Come si muoveranno i prezzi di oro, argento e platino nel futuro prossimo? Come i nostri lettori avranno giù intuito in questo articolo parleremo di previsioni sulle quotazioni dei tre importanti metalli preziosi presenti sul mercato.

Punto di partenza della nostra analisi sono le performance messe a segno da oro, platino e argento nel mese di settembre. Contrariamente alle attese ottimistiche (frutto della convinzione per la quale la forte incertezza presente sui mercati avrebbe spinto gli investitori verso i beni rifugio), lo scorso mese non è stato affatto brillante per oro, argento e platino. Sia pure in misura differente, tutti e tre questi metalli preziosi hanno dovuto fare i conti con una pronunciata volatilità. I movimenti di prezzo sono stati marcati e questa situazione, anche da un punto di vista psicologico, non ha fatto altro che favorire l’incertezza degli operatori.

Detto ciò, non è però da escludere che la fase più critica del settore dei metalli preziosi sia alle spalle. In poche parole, oro, argento e platino potrebbero aver finalmente toccato i minimi di ciclo. E cosa succede dopo che viene raggiunto questo traguardo? L’analisi tecnica insegna che una volta toccati i minimi di ciclo, i prezzi possono ripartire. Sarà davvero così? Per rispondere a questa domanda è necessario andare ad analizzare le previsioni specifiche di oro, argento e platino.

Prima di affrontare questo aspetto, ricordiamo ai lettori che oggi è possibile investire sull'andamento dei prezzi dei più importanti metalli preziosi grazie ad uno strumento derivato come i CFD che replica l'andamento del sottostante. Grazie ai Contratti per Differenza si può speculare sulle differenze di prezzo senza possedere l'asset fisico (quindi senza possedere oro, argento o platino).

Prezzo Oro previsioni: ecco cosa attendersi

L’oro è per forza di cose il primo metallo prezioso che andiamo ad analizzare. Come si può vedere dal grafico in basso, la quotazione oro ha raggiunto nel mese di settembre quasi 1600 dollari l’oncia a causa di un sentiment fortemente ribassista. All’inizio di ottobre, però, i prezzi sono risaliti a 1730 dollari. IL forte recupero messo a segno dal metallo giallo è stato sostenuto da due fattori: la decisione della Banca d’Inghilterra di acquistare obbligazioni per contrastare il ella Banca d’Inghilterra dopo il crollo della sterlina e il ribasso di quasi 30 punti base dei rendimenti dei Tips americani.

In questo contesto diventa cruciale la pubblicazione del dato sull’inflazione Usa di settembre in programma il 13 ottobre. Se l’indice ICP sarà moderato, allora l’oro potrebbe aver raggiunto il suo punto minimo e di conseguenza nei prossimi mesi (fino all’inizio del 2023) ci potrebbe essere un rialzo dei valori del gold. Le previsioni rialziste sul prezzo dell’oro si potrebbero consolidare ulteriormente se la FED, nel prossimo meeting di politica monetaria, dovesse decidere per un allentamento dei toni da falco.

Prezzo Argento previsioni: le prospettive aggiornate

Passiamo adesso all’argento? Quali sono le previsioni di medio termine su questo metallo? Tanto per iniziare tra i vari metalli, il silver è quello che ha registrato la performance migliore a settembre. Il suo prezzo è infatti cresciuto da meno di 18 dollari a 21 dollari l’oncia. Ad ottobre, però, anche le quotazioni dell’argento hanno iniziato a soffrire.

Secondo Union Bancaire Privée, l’aumento registrato a settembre è intimamente connesso a quello dell’oro. Per gli analisti, inoltre, “la prospettiva di un plateau nel tasso dei Fed funds e di un apparente rallentamento dei rialzi dei tassi nelle economie avanzate è stato un elemento costruttivo per i metalli preziosi”.

A condizionare le previsioni del prezzo dell’argento per i prossimi mesi sarà l’andamento dei rendimenti reali Usa. Se essi hanno raggiunto il picco, allora le probabilità che il prezzo del silver possa calare ancora si ridurranno.

Prezzo Platino previsioni deboli sul medio termine

Ultimo metallo prezioso che passiamo in rassegna in questo post è il platino. La decisione di trattare alla fine il platino non è casuale: questo asset a settembre sceso ai minimi a quota di 830 dollari/oncia.Da inizio ottobre si è attivato un rialzo ma la situazione grafica non è edificante.

In questo contesto le previsioni di medio termine sul platino restano deboli anche perchè il settore manifatturiero globale continua ad essere molto fragile come hanno evidenziato i Pmi manifatturieri ma anche le previsioni sui nuovi ordini. Secondo UBP è difficile ipotizzare che il prezzo del platino possa salire in area 1000 dollari nel medio termine. Sul lungo periodo, invece, (andiamo quindi alle previsioni 2023) un allungo non da escludere grazie anche ai livelli di offerta più contenuti. Vedremo.

