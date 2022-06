Migliori azioni da dividendo 2022: tre rendimenti top per guadagnare

Uno dei modi più diffusi per guadagnare con gli investimenti azionari è quello di inserire in portafoglio società che staccano dividendi robusti e costanti nel corso del tempo. Le migliori occasioni per chi vuole investire in borsa puntando sui dividendi non sono in Italia (il peso di Borsa Italiana a livello globale è scarso e le stesse cedole staccate dalle quotate italiane sono, rispetto a quelle di altre quotate estere, molto leggere) ma a Wall Street. Quando parliamo di migliori azioni da dividendo, quindi, facciamo riferimento soprattutto al mercato Usa.

Senza nulla togliere alle quotate di Borsa Italiana, i dividendi costanti nel tempo e capaci di crescere progressivamente, sono una caratteristica propria di Wall Street.

Ciò significa che non si può investire su queste società? Assolutamente no perchè, in realtà, oggi non solo è possibile fare trading online sulle azioni di tutto il mondo ma su queste azioni si può anche investire senza pagare commissioni.

Ma torniamo all’argomento dell’articolo. Abbiamo detto che le migliori azioni da dividendo sono quelle americane. Già, ma quali sono i titoli da monitorare? La lista è molto lunga e, spesso, è anche soggetta ad aggiornamenti. Per questo motivo è assolutamente necessario restare sintonizzati sui principali aggiornamenti.

Ciò promesso, a giugno Neha Chamaria e Kody Kester dalle pagine del sito The Motley Fool hanno citato i nomi di tre titoli che non solo hanno staccato un dividendo molto alto ma che presentano anche un rendimento top. E diciamo la verità, ad interessare ai traders non è solo la consistenza della cedola ma soprattutto il cosiddetto dividend yield. Alla fine è questo parametro che decide tutto.

Migliori azioni da dividendo 2022: British American Tobacco

Nella short list sulle azioni che presentano un dividendo molto goloso, spicca British American Tobacco. Questo nome non ha bisogno di presentazioni. Da inizio anno ad oggi il titolo British American Tobacco ha registrato un rialzo di circa il 10 per cento.

Il trader prudente può a questo punto pensare che la festa sia finita…e invece no. Secondo l’analisi che è stata condotta da Kody Kester il titolo BAT continua ad essere scambiato a un multiplo P/E forward di 9,2 volte, nettamente sotto la media del settore che è pari a 13,9.

Già questo è un motivo sufficiente per prendere in considerazione la possibilità di fare trading online al rialzo sulle azioni British American Tobacco. C'è però anche dell'altro perchè questo titolo ha dalla sua fondamentali molto soliti e un dividend yield da capogiro.

Per quello che riguarda il primo punto, BAT presenta una quota crescente dei ricavi che derivano da prodotti non combustibili. Inoltre, secondo gli analisti, ci dovrebbe essere una crescita degli utili annui dell’8,9 per cento nell’arco dei prossimi 5 prossimi cinque anni.

Per quello che riguarda invece il dividend yield abbiamo a che fare con un rendimento favoloso che è pari al 7,1 per cento. Inoltre grazie ad un payout di ben il 65 per cento nel 2022, la cedola di British American Tobacco si può considerare decisamente sicura.

Migliori azioni da dividendo 2022: Enterprise Products Partners

Neha Chamaria colloca tra le migliori azioni da dividendo 2022 quelle di Enterprise Products Partners. A differenza del titolo citato in precedenza, EPP è disponibile oggi a buon prezzo. Dall’inizio del mese di giugno, infatti, le quotazioni di questa società sono scese di oltre il 10 per cento. Se a ciò si aggiunge che il rendimento del dividendo è pari al 7,9 per cento si può immaginare perchè questo titolo è segnalato dall’analista.

Negli ultimi 23 anni Enterprise Products ha aumentato i dividendi ogni anno registrando un tasso di crescita annuale composto del 7 per cento. Lato societario, l’incremento della cedola è certamente sostenuto dal modello di business midstream della società e dalla decisione del management di preferire una allocazione prudente del capitale puntando sempre ai rendimenti per gli azionisti.

Il fatto che attualmente i flussi di cassa di Enterprise Products sia sufficienti sia a sostenere la crescita che a pagare i dividendi agli azionisti, rappresenta un ulteriore elemento di tranquillità dal punto di vista del trader.

Migliori azioni da dividendo 2022: NextEra Energy Partners

Sempre Neha Chamaria fa il nome di NextEra Energy Partners nei suoi consigli sulle migliori azioni da dividendo. Questa società è arrivata in borsa nel 2014 e da allora ha sempre incrementato la sua cedola ogni trimestre. Il modello di business sostiene l’aumento del dividendo NextEra Energy Partners. La società, infatti, compra partecipazioni in asset energetici puliti a lungo termine con l’intento di generare un flusso di cassa stabile e di riuscire a pagare alti dividendi ai suoi azionisti.

Anche ultimamente NextEra Energy Partners è riuscita a staccare cedola alte. E se lo storico è consistente, le previsioni sui dividendi futuri non sono da meno visto che l’obiettivo dichiarato del management è quello di portare il dividendo annuale dal 12 al 15 per cento nel 2025.

Oggi NextEra Energy Partners stacca un dividendo che presenta un dividend yield del 4,2 per cento. Poco? Niente affatto se si considera che siamo di molto sopra a quella che è la media dell’S&P500.

