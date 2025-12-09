Owens & Minor - BorsaInside.com

Moody’s ha aggiornato al ribasso la propria valutazione su Owens & Minor, abbassando il Corporate Family Rating da Ba3 a B2 e assegnando un outlook negativo, chiudendo così una revisione avviata lo scorso 12 agosto. La decisione non si limita al giudizio principale: l’agenzia ha ridotto anche il Probability of Default Rating a B2-PD, ha abbassato il rating delle linee di credito senior garantite a B1, mentre le obbligazioni non garantite scendono a B3. Il profilo di liquidità passa da SGL-1 a SGL-2, segnalando condizioni meno favorevoli.

Perché Moody’s ha declassato Owens & Minor

Secondo l’agenzia, la causa principale del downgrade è la perdita di scala operativa e diversificazione dopo la decisione di vendere il segmento Products & Healthcare Services (P&HS). Pur generando liquidità, questa dismissione non riduce significativamente l’indebitamento, perché i proventi sono giudicati troppo modesti rispetto al debito complessivo.

Moody’s si attende che la leva finanziaria pro forma resti sopra 5 volte l’EBITDA rettificato, anche dopo l’incasso della vendita. La società ha dichiarato che utilizzerà tutti i ricavi netti della cessione per abbassare il debito, ma l’agenzia evidenzia un aspetto critico: i costi di separazione potrebbero erodere parte dei benefici attesi, rendendo incerta la reale riduzione dell’indebitamento.

La valutazione sarebbe rimasta comunque a B2 anche in caso di mancata vendita, perché il profilo dei margini e degli utili aggregati mostra segni di deterioramento.

L’outlook negativo: crescita debole e rischio di concentrazione

Il giudizio negativo sulle prospettive future deriva da due elementi principali:

✔ costi di separazione potenzialmente elevati

✔ incertezza sulla performance futura dell’attività Patient Direct

Dopo la cessione del ramo P&HS, Owens & Minor diventerà infatti una realtà focalizzata esclusivamente sul business healthcare domiciliare, operando attraverso marchi come Apria e Byram Healthcare. Questo segmento offre margini migliori rispetto alla distribuzione tradizionale, ma espone l’azienda a maggiore rischio di concentrazione, pressioni regolatorie e sfide di rimborso nel settore sanitario.

Dimensioni e profilo operativo dopo la trasformazione

A seguito della ristrutturazione, la società si presenterà come una piattaforma nazionale di assistenza sanitaria domiciliare, con:

circa 2,8 miliardi di dollari di ricavi annui;

annui; 380 milioni di dollari di EBITDA nel 2025 (stime aziendali);

(stime aziendali); oltre 8.000 dipendenti distribuiti negli Stati Uniti.

Liquidità e leve finanziarie: cosa si aspetta Moody’s

Nonostante i tagli ai rating, Moody’s prevede che Owens & Minor possa mantenere una liquidità adeguata nei prossimi 12-18 mesi, con un ritorno a un flusso di cassa libero leggermente positivo nel 2026 e 2027.

Al 30 settembre, il gruppo disponeva di:

46 milioni di dollari in cassa

450 milioni di linea revolving , con 271 milioni già utilizzati

, con 271 milioni già utilizzati 450 milioni di cartolarizzazione dei crediti, di cui 200 milioni impiegati.

Cosa potrebbe migliorare o peggiorare il rating

Secondo Moody’s, il rating potrebbe salire se:

l’azienda dimostrasse crescita degli utili su base sostenibile ;

; fosse mantenuta una liquidità solida ;

; la leva debito/EBITDA scendesse sotto 4,5 volte.

Un ulteriore declassamento, invece, diventerebbe probabile se:

i ricavi della vendita non venissero destinati al rimborso del debito ;

; i costi di separazione erodessero in modo significativo la liquidità ;

; la leva finanziaria superasse 5,5 volte l’EBITDA.

Questo downgrade rappresenta un punto di svolta per Owens & Minor: la società punta a reinventarsi come player specializzato nell’assistenza sanitaria domiciliare, ma per riconquistare fiducia e valutazioni migliori dovrà dimostrare resilienza operativa, stabilità finanziaria e capacità di crescita in un contesto competitivo e regolamentato.

