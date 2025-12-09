Moody's - BorsaInside.com

Moody’s Ratings ha ribadito la valutazione di CCC Intelligent Solutions Holdings Inc., mantenendo il corporate family rating a B1 e rivedendo la prospettiva da positiva a stabile. La decisione arriva in un momento in cui la società amplia il proprio indebitamento per finanziare operazioni strategiche.

Oltre alla conferma sulla capogruppo, Moody’s ha validato il rating B1 sulle linee di credito garantite senior di CCC Intelligent Solutions Inc., comprendenti un nuovo prestito a termine da 300 milioni di dollari, un finanziamento già esistente e una linea revolving destinata alle esigenze operative.

Il passaggio a outlook stabile nasce dalla convinzione dell’agenzia che l’attuale leva finanziaria non scenderà in modo significativo nel breve periodo. L’aggiunta del nuovo debito – utilizzato anche per riacquisti di azioni proprie e finalità generali – pesa infatti sui fondamentali di leva societaria. Su base pro forma, il rapporto debito/EBITDA sui 12 mesi al 30 settembre 2025 sale a 6,3 volte, contro il 5,0 effettivo precedente.

Moody’s sottolinea anche il ruolo della governance: le scelte finanziarie del gruppo vengono considerate aggressive, privilegiando un incremento del debito a sostegno del valore per gli azionisti. Nonostante ciò, il rating B1 rimane supportato da una base operativa solida: ricavi in crescita, forte componente ricorrente, margini EBITDA robusti e una generazione costante di cassa libera.

L’agenzia stima che nel biennio 2026-2027 l’utile possa crescere a doppia cifra, contribuendo a riportare il leverage verso 4,5 volte EBITDA. A spingere l’espansione saranno ricavi in aumento nella fascia alta del single-digit, grazie a cross-selling, acquisizione di nuovi clienti e investimenti nelle tecnologie per la digitalizzazione dei processi assicurativi e dei sinistri auto.

A livello di liquidità, CCC mantiene un giudizio SGL-1, indicativo di una posizione molto solida nel prossimo anno. La società può contare su oltre 250 milioni di dollari di cassa libera generata annualmente, una linea revolving da 250 milioni e 97 milioni in liquidità disponibile al 30 settembre 2025.

Moody’s segnala inoltre che un potenziale upgrade del rating sarebbe possibile se CCC riuscisse a sostenere l’espansione della propria scala industriale, rafforzare la diversificazione dei ricavi e adottare una gestione finanziaria più prudente, con debito/EBITDA stabilmente sotto 3,5 volte e flusso di cassa libero oltre il 15% del debito.

All’opposto, un calo rilevante dei ricavi o dei margini, acquisizioni finanziate con debito senza piani chiari di riduzione della leva, un debito/EBITDA stabilmente sopra 5 volte o un peggioramento della liquidità potrebbero spingere Moody’s verso un downgrade del merito di credito.

