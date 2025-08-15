Si è spenta a Miami all’età di 78 anni Jackie Bezos, madre del fondatore di Amazon Jeff Bezos e figura chiave nella nascita dell’impero dell’e-commerce mondiale. La notizia del decesso è stata comunicata attraverso la Bezos Family Foundation, l’organizzazione filantropica che aveva contribuito a fondare insieme al figlio maggiore per sostenere progetti di beneficenza e sviluppo sociale.

La madre che credette nel progetto Amazon

Negli anni Novanta, quando Jeff Bezos abbandonò una promettente carriera a Wall Street per inseguire l’idea di vendere libri online, Jackie fu tra i primi a credere nella visione rivoluzionaria del figlio. Il suo sostegno non si limitò all’incoraggiamento morale: la donna investì concretamente nel progetto Amazon quando ancora si trattava di un’idea embrionale destinata a cambiare per sempre il panorama del commercio globale.

Una sorta di atto di fede che si rivelò una delle decisioni più lungimiranti nella storia dell’imprenditoria moderna. Amazon, nata nel garage di casa Bezos, si è trasformata nel corso di tre decenni in uno dei conglomerati tecnologici più potenti al mondo, ridefinendo i paradigmi del retail, del cloud computing e dell’innovazione tecnologica.

Una maternità precoce che forgiò il carattere

Jeff Bezos ha voluto ricordare la madre attraverso un messaggio profondamente personale condiviso sui social media, rivelando aspetti inediti della loro relazione familiare. “La sua vita da adulta è iniziata presto, quando è diventata mia madre all’età di 17 anni”, ha scritto con evidente commozione l’imprenditore, sottolineando le sfide affrontate da una giovane donna che si trovò ad assumere responsabilità genitoriali in età adolescenziale.

L’esperienza formativa sembra aver plasmato non solo il carattere di Jackie, ma anche i valori che trasmise ai suoi tre figli: Jeff, Christina e Mark. La capacità di “far funzionare tutto” nonostante le difficoltà rappresenta un tratto distintivo che si ritrova nell’approccio imprenditoriale del fondatore di Amazon, sempre orientato alla risoluzione pragmatica dei problemi e all’innovazione continua.

La battaglia contro una malattia neurodegenerativa

Dal 2020 Jackie Bezos combatteva contro la demenza a corpi di Lewy, una patologia neurodegenerativa particolarmente complessa che colpisce le funzioni cognitive e motorie. Jeff Bezos aveva scelto di rendere pubblica la malattia della madre attraverso i social media, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica su una condizione che interessa milioni di famiglie in tutto il mondo.

La trasparenza con cui la famiglia Bezos ha affrontato questa sfida sanitaria riflette l’approccio aperto e diretto che ha sempre caratterizzato la comunicazione dell’imprenditore, sia negli affari che nella vita privata. La battaglia contro la malattia si è conclusa circondati dall’affetto dei familiari, come ha precisato Jeff nel suo messaggio di addio: “si è spenta circondata da molti di noi che l’hanno amata: i suoi figli, i suoi nipoti, mio padre”.

L’eredità di una pioniera della filantropia moderna

Oltre al ruolo di madre e investitrice visionaria, Jackie Bezos lascia un’importante eredità nel campo della filantropia. La Bezos Family Foundation, da lei co-fondata, rappresenta uno degli esempi più significativi di come la ricchezza generata dall’innovazione tecnologica possa essere reinvestita per il bene comune.

L’organizzazione si è distinta per il sostegno a progetti educativi, di ricerca scientifica e di sviluppo sociale, incarnando una filosofia filantropica che va oltre la semplice donazione per abbracciare un approccio strategico e sostenibile agli investimenti sociali. La scomparsa di Jackie Bezos chiude un capitolo importante nella storia dell’imprenditoria americana e nella nascita dell’era digitale.

