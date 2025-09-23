Logo e scritta Nike sull'entrata di uno dei punti vendita
Nike - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Morgan Stanley ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Nike, portandolo da 64 a 70 dollari per azione. Nonostante ciò, la banca d’affari ha confermato un giudizio Equal-weight, segnalando un atteggiamento cauto sulle prospettive future del colosso dello sportswear.

Secondo gli analisti, i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2026 dovrebbero rimanere sostanzialmente in linea con le attese del mercato, con un utile per azione (EPS) stimato a 0,27 dollari contro i 0,29 previsti dal consenso. L’attenzione sarà rivolta soprattutto all’andamento dei ricavi, alla pressione sui margini lordi e alle indicazioni che il management fornirà per la seconda metà dell’esercizio.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Per il secondo trimestre, Morgan Stanley prevede vendite vicine alle aspettative ma con rischi al ribasso per la redditività. La stima sull’EPS si colloca infatti tra 0,30 e 0,50 dollari, al di sotto dei 0,51 indicati dal mercato, a causa di scontistiche più aggressive e della gestione delle scorte che potrebbero pesare sulla marginalità.

La banca americana ritiene inoltre che le previsioni degli analisti siano troppo ottimistiche per il resto dell’anno. Nello specifico, l’EPS annuale potrebbe attestarsi a circa 1,24 dollari, ben distante dall’attuale consenso di 1,61 dollari. Questo scenario, unito a feedback meno incoraggianti dai canali di vendita in Nord America ed Europa, porta Morgan Stanley a una visione meno positiva rispetto a tre mesi fa.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Un altro punto critico riguarda il futuro di Nike sul lungo periodo. Gli esperti sottolineano che il mercato dell’abbigliamento sportivo appare oggi più frammentato rispetto al passato e che potrebbe essere difficile per i grandi brand replicare tassi di crescita e margini del passato.

Tuttavia, la banca non esclude fattori di sostegno nel breve termine. Nonostante la debolezza dei fondamentali, dinamiche favorevoli e un miglioramento delle condizioni a breve possono ancora sostenere il titolo in Borsa, giustificando il mantenimento del giudizio Equal-weight.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Tra i prossimi catalizzatori individuati figurano i dati sulle vendite nei canali retail di dicembre e i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale, appuntamenti che saranno determinanti per capire l’evoluzione del sentiment su Nike (NKE).

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50€
Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
* Avviso di rischio
Deposito minimo ZERO
Broker regolamentato
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
  • N.1 in Italia
  • Regime Fiscale Amministrato
  • Buono Amazon fino a 15.000€
* Avviso di rischio
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.6/5 (612)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
3.9/5 (1832)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX Europe iFOREX Europe
4.4/5 (557)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.7/5 (2476)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.