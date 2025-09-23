Nike - BorsaInside.com

Morgan Stanley ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Nike, portandolo da 64 a 70 dollari per azione. Nonostante ciò, la banca d’affari ha confermato un giudizio Equal-weight, segnalando un atteggiamento cauto sulle prospettive future del colosso dello sportswear.

Secondo gli analisti, i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2026 dovrebbero rimanere sostanzialmente in linea con le attese del mercato, con un utile per azione (EPS) stimato a 0,27 dollari contro i 0,29 previsti dal consenso. L’attenzione sarà rivolta soprattutto all’andamento dei ricavi, alla pressione sui margini lordi e alle indicazioni che il management fornirà per la seconda metà dell’esercizio.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Per il secondo trimestre, Morgan Stanley prevede vendite vicine alle aspettative ma con rischi al ribasso per la redditività. La stima sull’EPS si colloca infatti tra 0,30 e 0,50 dollari, al di sotto dei 0,51 indicati dal mercato, a causa di scontistiche più aggressive e della gestione delle scorte che potrebbero pesare sulla marginalità.

La banca americana ritiene inoltre che le previsioni degli analisti siano troppo ottimistiche per il resto dell’anno. Nello specifico, l’EPS annuale potrebbe attestarsi a circa 1,24 dollari, ben distante dall’attuale consenso di 1,61 dollari. Questo scenario, unito a feedback meno incoraggianti dai canali di vendita in Nord America ed Europa, porta Morgan Stanley a una visione meno positiva rispetto a tre mesi fa.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Un altro punto critico riguarda il futuro di Nike sul lungo periodo. Gli esperti sottolineano che il mercato dell’abbigliamento sportivo appare oggi più frammentato rispetto al passato e che potrebbe essere difficile per i grandi brand replicare tassi di crescita e margini del passato.

Tuttavia, la banca non esclude fattori di sostegno nel breve termine. Nonostante la debolezza dei fondamentali, dinamiche favorevoli e un miglioramento delle condizioni a breve possono ancora sostenere il titolo in Borsa, giustificando il mantenimento del giudizio Equal-weight.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Tra i prossimi catalizzatori individuati figurano i dati sulle vendite nei canali retail di dicembre e i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale, appuntamenti che saranno determinanti per capire l’evoluzione del sentiment su Nike (NKE).

Migliori Piattaforme di Trading

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.