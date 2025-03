Dow Jones - BorsaInside.com

Il Dow Jones Industrial Average (^DJI) è cambiato molto negli ultimi anni. Nel 2020, Salesforce, Amgen e Honeywell International hanno sostituito rispettivamente ExxonMobil, Pfizer e RTX, e nel febbraio 2024 Amazon ha preso il posto di Walgreens Boots Alliance. Lo scorso novembre, Nvidia ha sostituito Intel e Sherwin-Williams ha rimpiazzato la società chimica Dow.

Aggiunte recenti al Dow: Salesforce Amgen Honeywell Amazon Nvidia Sherwin-Williams



L’aggiunta di molte aziende focalizzate sulla tecnologia ha spostato l’equilibrio del Dow verso la crescita e lontano dal valore e dal reddito. Molti titoli growth stanno registrando cali quest’anno, e gli investitori potrebbero chiedersi se sia stata una buona idea rinnovare il Dow.

Dopotutto, il Nasdaq Composite (^IXIC) è in fase di correzione — cioè un ribasso di almeno il 10% rispetto a un recente massimo. Anche i titoli tecnologici presenti nel Dow — come Nvidia, Amazon e Salesforce — stanno subendo vendite.

Continua a leggere per capire perché i cambiamenti nel Dow aiutano l’indice a rappresentare meglio il mercato azionario statunitense. Discuterò anche di come interpretare il Dow rispetto all’S&P 500 (^GSPC) e al Nasdaq.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il grande restyling del Dow

L’aggiunta di aziende tech ha modificato la composizione del Dow. Ma anche la sovraperformance del settore finanziario ha avuto un ruolo.

Settori con peso crescente nel Dow: Tecnologia Finanza



Il Dow è un indice ponderato per il prezzo — il che significa che i prezzi delle azioni, piuttosto che la capitalizzazione di mercato, determinano il peso dei titoli. I prezzi di molte azioni finanziarie sono aumentati poiché il settore finanziario è stato uno dei migliori del 2024. Nessuna di queste società ha effettuato split azionari negli ultimi anni, il che ha conferito al comparto finanziario un peso maggiore nel Dow.

Con oltre 560 dollari per azione, Goldman Sachs è attualmente il componente con il peso maggiore nel Dow. Visa è al settimo posto, American Express al quindicesimo, Travelers Companies al dodicesimo e JPMorgan Chase al quattordicesimo.

Insieme, queste cinque società finanziarie rappresentano il 23,9% dell’indice, un valore superiore al peso combinato di Microsoft, Salesforce, IBM, Apple, Amazon, Nvidia e Cisco Systems, che arriva al 22,2%.

Amazon e Nvidia hanno effettuato split azionari prima di essere incluse nell’indice. Sebbene siano due delle aziende più preziose al mondo, entrambe hanno un peso inferiore alla media nel Dow.

Tuttavia, è innegabile che il Dow sia oggi più orientato alla crescita rispetto al passato. Le ottime performance dei titoli finanziari hanno gonfiato le loro valutazioni, rendendo il Dow meno focalizzato anche sul valore.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

La nuova attenzione alla crescita rende il Dow più volatile

Durante una svendita azionaria guidata dalla crescita, gli investitori si aspetterebbero normalmente che il Dow tenga meglio rispetto all’S&P 500 o al Nasdaq Composite. Questo perché, in tali fasi, gli investitori tendono a valutare con più attenzione i rapporti prezzo/utili e a pagare meno per la crescita futura, specialmente se un rallentamento economico può ritardarla.

Ad esempio, nel 2020, il Dow è sceso di meno del 10%, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato cali molto più marcati, come si può vedere qui sotto.

Tuttavia, finora nel 2025, il Dow è in calo, nonostante settori tipicamente associati a questo indice (come sanità, finanza, beni di consumo essenziali e industria) siano tutti in rialzo quest’anno.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il Dow e l’economia in generale

Quando si osserva il mercato azionario, è facile perdersi tra etichette settoriali o classificazioni come crescita, reddito o valore. Lo stesso può accadere con gli indici. In passato, il Nasdaq era visto come l’indice tech-oriented per la crescita, l’S&P 500 come l’indice bilanciato che rappresenta le grandi aziende di tutti i settori, e il Dow come quello focalizzato sul valore e sul reddito.

Tipica associazione tra indici e strategie: Nasdaq → crescita e tecnologia S&P 500 → equilibrio settoriale Dow → valore e reddito



Questa visione aveva senso quando le maggiori aziende statunitensi per capitalizzazione erano nomi come General Electric e ExxonMobil. Ma oggi, 9 delle 10 principali aziende statunitensi per capitalizzazione sono orientate alla tecnologia. L’unica eccezione è Berkshire Hathaway.

La tecnologia è diventata una parte sempre più rilevante dell’economia statunitense, quindi è logico che l’S&P 500 e il Dow stiano diventando più tech-oriented. Apple è ormai paragonabile a un’azienda di beni di prima necessità, poiché lo smartphone è diventato parte integrante della vita quotidiana.

Allo stesso modo, gli inserzionisti investono sempre di più su Google Search e YouTube di Alphabet, o su Facebook e Instagram di Meta Platforms, che hanno sottratto quote ai media tradizionali.

In molti aspetti, i cambiamenti del Dow riflettono semplicemente l’evoluzione dell’economia. Nvidia vale quasi 30 volte più di Intel, ed è quindi una rappresentazione più adeguata del settore dei semiconduttori. Amazon rappresenta l’e-commerce in un modo che un rivenditore fisico non potrebbe mai fare.

In sintesi, è una buona idea continuare a modernizzare il Dow. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli delle modifiche all’indice, in modo da non dare per scontato che il Dow sia immune da una correzione guidata dai titoli growth nel mercato più ampio.

✅Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a fare trading✅

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.