Negli Stati Uniti è in pieno svolgimento la stagione delle trimestrali. Per avere un’idea della portata dell’evento è sufficiente tenere in considerazione che solo oggi saranno ben 45 le quotate americane alle prese con la pubblicazione dei rispettivi conti trimestrali. In questa sommatoria ci sono titoli poco noti in Italia (la maggior parte) ma ci sono anche quotate molto famose anche tra i trader italiani come ad esempio Palantir. Proprio sulla quotata attiva nell’analisi dei big data e con sede e Denver in Colorado si concentra l’attenzione degli investitori.

Come si può vedere dal grafico in alto, le azioni Palantir nel corso dell’ultimo mese hanno segnato una progressione del 3 per cento ma è nel raffronto anno su anno che emerge tutta la forza di questo titolo: con rialzo dei valori di ben il 410 per cento rispetto a quelli di un anno fa, Palantir è uno dei titoli migliori di tutta la borsa americana riuscendo a fare concorrenza addirittura a Nvidia.

Proprio la pubblicazione dei conti in calendario oggi, potrebbe offrire alle azioni Palantir nuovi spunti al rialzo. Centrale sarà la capacità del titolo di confermare le stime della vigilia. Il ragionamento è sempre lo stesso: a conti in linea o migliori di quelle che erano le previsioni degli analisti può corrispondere un apprezzamento del titolo ma conti deludenti possono dare luogo a vendite anche forti.

Al rialzo o al ribasso, le azioni Palantir sembrano essere avviate a godere di forte visibilità per tutta la giornata odierna.

Previsioni trimestrale Palantir: ecco cosa dicono le stime

Centrale per provare a capire cosa succederà al titolo Palantir per effetto dei conti trimestrali, sono le stime degli analisti. Per il trimestre che si chiude al 31 dicembre gli analisti prevedono un utile per azione (EPS, Earnings Per Share) pari a 5 centesimi in rialzo dagli appena 3 centesimi di un anno fa. Stando alle indicazioni di Bloomberg la quotata dovrebbe continuare a trarre beneficio dalla crescente domanda per le soluzioni di analisi dei dati e ciò si sia nel settore governativo che in quella commerciale.

Tornando ai numeri, le previsioni della vigilia sono per ricavi pari a 776,8 milioni, in crescita del +27,7 per cento rispetto a un anno fa e del 7 per cento nel raffronto con il trimestre precedente. Attenzione perchè è ritenuto molto probabile che il mercato possa anche guardare oltre i numeri trimestrali provando al contrario a capire se la crescita a lungo termine sarà sostenibile. La componente di intelligenza artificiale e il cloud computing sono le due nuove leve dell’offerta della quotata americana che, con tutta probabilità, saranno passate ai raggi X dagli investitori.

Rammentiamo che la pubblicazione dei risultati trimestrali di Palantir è prevista dopo la chiusura dei mercati.

Le altre 44 quotate alle prese con i conti trimestrali a Wall Street

Come abbiamo già evidenziato in precedenza, Palantir è solo una delle 45 società che oggi saranno alle prese con i conti del trimestre. Sicuramente è la più rappresentativa ma ci sono anche tanti altri nomi di peso. Ad esempio il produttore di carni Tyson Foods per il quale le stime di consensus puntano si un utile per azione in aumento a 79 centesimi, 10 cent in più rispetto ad un anno fa oppure il colosso dei semiconduttori NXP Semiconductors che, stando alle previsioni, dovrebbe chiudere il trimestre con un utile per azione di 2,62 dollari, in calo rispetto ai 3,37 dollari di un anno fa.

Ma come sta andando la stagione delle trimestrali in Usa? Stando agli aggiornamenti di FactSet, oramai il 36 per cento delle quotate dell’S&P 500 ha presentato i conti trimestrali. Netta la maggioranza dei risultati positivi con ben il 77 per cento delle trimestrali caratterizzate da utili per azione più alti delle stime della vigilia. Per quello che riguarda gli altri parametri, le quotate che già hanno reso noti i conti, hanno evidenziato utili più alti del 5 per cento rispetto alle stime. Il dato è positivo ma è più basso di quello medio degli ultimi 5 anni (+8,5 per cento) e di quello medio sui 10 anni (6,7 per cento). Ad ogni modo mancano ancora molte trimestrali sull’S&P 500 e non è detto che non possa esserci un recupero.

Interessante anche l’analisi a livello settoriale: secondo FactSet ben 7 degli 11 settori in cui si articola il mercato hanno registrato una crescita dell’utile su base annua nel quarto trimestre. Addirittura in 5 casi il rialzo è stato a due cifre. Finance, comunicazioni beni di consumo discrezionali, utility e servizi di comunicazione i settori più in salute.

Tutti questi spunti possono essere sfruttati per fare trading sia sulle azioni interessate alla pubblicazione della trimestrale che su tutto l'S&P 500.

