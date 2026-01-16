Morgan Stanley - BorsaInside.com

Le azioni di Morgan Stanley hanno messo a segno ieri un rialzo spettacolare del 5,7%, chiudendo a 191,23 dollari e portandosi a ridosso dei massimi delle ultime 52 settimane. Grazie proprio all’exploit di ieri, il titolo del colosso bancario porta la sua già robusta progressione da inizio anno all’8% consolidando il momentum positivo evidenziato negli ultimi mesi. Il rally di giovedì è stato alimentato dalla pubblicazione dei conti del quarto trimestre 2025, che hanno superato le attese degli analisti e confermato la capacità della banca di generare ricavi solidi in un contesto di mercati complessi. Il movimento di ieri riflette non solo la reazione immediata ai numeri, ma anche la fiducia degli investitori nella strategia di crescita di Morgan Stanley, con un focus su investment banking e gestione patrimoniale.

Tutto questo però è già passato e l’attenzione degli investitori è rivolta a quello che potrebbe accadere oggi ultima seduta settimanale di Wall Street prima della pausa che ingloberà anche lunedì’ giorno in cuila borsa americana sarà chiusa per festività.

Trimestrale di Morgan Stanley solida: utili e ricavi in crescita

Morgan Stanley ha chiuso l’ultimo trimestre con un utile netto di 4,4 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto al quarto trimestre 2024, superando le stime di consenso. I ricavi sono cresciuti del 10,5% a 17,9 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione ha raggiunto 2,68 dollari, dai 2,22 dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. La performance positiva è stata guidata principalmente dal settore Investment Banking, che ha registrato ricavi in aumento del 47% a 2,41 miliardi di dollari, grazie al boom del dealmaking e al forte recupero delle attività di collocamento. Anche il segmento Equity ha contribuito con un +10% a 3,67 miliardi di dollari, evidenziando la capacità della banca di trarre vantaggio dalla volatilità dei mercati azionari.

Alla luce dei dati sull’ultimo trimestre, l’intero 2025 si è chiuso con numeri record: ricavi a 70,6 miliardi di dollari (+14%) e utile netto a 16,9 miliardi (+26%), con un RoTCE superiore al 21% e un CET1 ratio solido al 15%, segnali di una posizione patrimoniale robusta e resiliente.

Flussi netti, gestione patrimoniale e ritorno agli azionisti

Morgan Stanley ha registrato afflussi netti a lungo termine di 34 miliardi di dollari, portando il patrimonio totale dei clienti nella gestione patrimoniale e degli investimenti a 9,3 trilioni di dollari, supportati da oltre 350 miliardi di nuovi asset netti. Questi dati confermano l’attrattività della banca per investitori istituzionali e retail e la solidità della piattaforma di wealth management.

Contestualmente alla presentazione dei conti, il management ha annunciato un dividendo trimestrale di 1 dollaro per azione e ha proseguito il programma di buyback, con 1,5 miliardi di dollari riacquistati nell’ultimo trimestre e un totale annuo di 4,6 miliardi, rafforzando il ritorno agli azionisti e sostenendo il prezzo del titolo.

Cosa aspettarsi sulle azioni MS dopo il rally

Il nuovo rally mette Morgan Stanley in una posizione di forza, ma apre anche a possibili fasi di consolidamento nel breve termine. Dopo un balzo così significativo, il mercato potrebbe rallentare la corsa per digerire i guadagni, mentre gli investitori valutano le prospettive del 2026 e i possibili impatti dei tassi di interesse e della volatilità dei mercati globali. Tuttavia, i fondamentali restano solidi: la crescita nei segmenti chiave, la gestione efficiente del capitale e il ritorno consistente agli azionisti forniscono un supporto importante alla tenuta del titolo.

Con queste premesse e tenendo conto che il titolo sta viaggiando nell’area dei massimi, non è da escludere un allungo fino a 200 dollari; possibili però anche le prese di profitto e in questo caso sarebbe quota 175 dollari il livello da tenere d’occhio perchè lì c’è la media mobile a 50 giorni. Situazione in evoluzione, quindi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

