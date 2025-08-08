Block Inc - BorsaInside.com

Le azioni Block Inc (NYSE:XYZ) hanno registrato un deciso balzo dell’8% nelle contrattazioni pre-market di venerdì, spinte da una solida crescita dell’utile lordo nel secondo trimestre. Un risultato che ha sorpreso positivamente gli investitori, nonostante l’utile per azione (EPS) sia stato leggermente inferiore alle stime degli analisti. La spinta è arrivata soprattutto dai segmenti Cash App e Square, che hanno segnato progressi significativi e consentito al gruppo di rivedere al rialzo le previsioni per l’intero anno fiscale.

Risultati trimestrali: luci e ombre

Nel dettaglio, Block ha chiuso il trimestre con un EPS rettificato di 0,62 dollari, inferiore alla stima di consenso di 0,67 dollari. Tuttavia, l’utile lordo è cresciuto del 14% su base annua, toccando i 2,54 miliardi di dollari. Di questi, Cash App ha contribuito con 1,5 miliardi (+16%), mentre Square ha generato 1,03 miliardi (+11%).

Il reddito operativo si è attestato a 484 milioni di dollari, con un reddito operativo rettificato di 550 milioni e un margine del 22%. L’EBITDA rettificato ha raggiunto 891 milioni di dollari, sostenuto da margini in espansione e da un’accelerazione nello sviluppo dei prodotti in entrambi gli ecosistemi.

Le parole di Jack Dorsey e la strategia aziendale

Il CEO Jack Dorsey, nella lettera agli azionisti, ha sottolineato il cambio di passo dell’azienda:

“Siamo tornati all’attacco. La velocità di lancio dei nostri prodotti è aumentata e sono fiducioso nella capacità di mantenere una crescita solida e scalabile.”

Dorsey ha ribadito che Cash App è al centro della strategia di Block, con l’obiettivo di costruire un hub finanziario completo in grado di offrire ai clienti un’ampia gamma di servizi.

Cash App e Square: i motori della crescita

Nel trimestre, l’utile lordo per utente attivo in transazione di Cash App è aumentato del 15%, raggiungendo 87 dollari. Gli utenti attivi mensili sono rimasti stabili a 57 milioni, mentre il volume dei pagamenti lordi di Square è cresciuto del 10%, arrivando a 64,2 miliardi di dollari. Particolarmente rilevante l’espansione internazionale, che ha segnato un +25% grazie a innovazioni di prodotto e investimenti mirati nelle strategie di mercato.

Altri indicatori mostrano una forte trazione:

Cash App Borrow ha raggiunto un tasso annualizzato di 18 miliardi di dollari .

ha raggiunto un tasso annualizzato di . Il volume delle transazioni BNPL (“Buy Now, Pay Later”) è salito del 17% a 9,11 miliardi di dollari .

(“Buy Now, Pay Later”) è salito del a . Il volume di Cash App Pay è raddoppiato rispetto all’anno precedente.

è raddoppiato rispetto all’anno precedente. Gli utenti attivi di Cash App Card sono cresciuti a 26 milioni.

Nuove previsioni per il 2025

Grazie alla solidità dei numeri, Block ha rivisto le stime per l’intero anno fiscale 2025:

Utile lordo atteso : 10,17 miliardi di dollari (+14,4% annuo).

: (+14,4% annuo). Reddito operativo rettificato: 2,03 miliardi di dollari con margine del 20%.

Per il terzo trimestre, la società prevede un utile lordo di 2,60 miliardi di dollari e un reddito operativo rettificato di 460 milioni di dollari.

Prospettive e reazione degli analisti

Secondo gli analisti di TD Cowen, Block entra nella seconda metà dell’anno “con una posizione solida, lasciandosi alle spalle un primo trimestre debole e con catalizzatori interessanti in vista dell’Investor Day di novembre”.

Nonostante l’EPS inferiore alle attese, la forza dei fondamentali e il miglioramento delle metriche chiave hanno consolidato la fiducia del mercato. L’azienda continua a posizionarsi come piattaforma finanziaria di nuova generazione, capace di unire innovazione e crescita sostenibile.

