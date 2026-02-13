Tesla - BorsaInside.com

Il titolo Tesla (TSLA) è tornato sotto pressione a inizio 2026. Dopo aver sfiorato i 485 dollari a fine dicembre, le azioni scambiano ora in area 430 dollari, in una fase di consolidamento che ha riaperto un dibattito acceso tra gli analisti: Tesla è ancora un titolo da crescita o sta entrando in una nuova fase di normalizzazione?

La risposta non è univoca. E i numeri lo dimostrano.

Le previsioni di prezzo a 12 mesi spaziano da appena 25 dollari fino a 600 dollari per azione. Una forbice rarissima per una large cap globale. Questo non è rumore: è il segnale di un mercato che non ha ancora deciso come valutare davvero Tesla.

Perché le azioni Tesla stanno rallentando a inizio 2026

Il primo fattore è il dato sulle consegne. L’ultimo aggiornamento trimestrale ha mostrato un calo su base annua dei volumi di veicoli elettrici, segnando il secondo anno consecutivo di flessione. In un settore sempre più competitivo, con pressioni sui prezzi e incentivi meno generosi in alcuni mercati, il core business automobilistico non è più percepito come crescita lineare.

Allo stesso tempo, gli indici tecnologici americani hanno mostrato tenuta relativa. Questo significa che la debolezza di Tesla non è solo macro, ma anche specifica.

Il mercato sta rivalutando tre elementi chiave:

domanda reale di veicoli elettrici nel 2026

impatto della concorrenza globale

sostenibilità dei margini dopo le politiche di sconto.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Il vero nodo: Tesla è un’azienda auto o una piattaforma AI?

Qui nasce la divergenza estrema tra i target di prezzo.

Gli analisti più prudenti guardano ai numeri automotive e vedono compressione di multipli.

Quelli più ottimisti valutano Tesla come piattaforma tecnologica, con driver che includono:

guida autonoma

robotaxi

software proprietario

storage energetico

intelligenza artificiale applicata alla mobilità

Se Tesla riuscisse a trasformare il software autonomo in ricavi ricorrenti ad alta marginalità, il modello di business cambierebbe radicalmente. Ed è su questo scenario che si basano i target più aggressivi.

Target price Tesla 2026: la forbice che divide Wall Street

Ecco la fotografia attuale delle stime a 12 mesi:

Scenario ribassista estremo: circa 25$

Target mediano di consenso: area 390-400$

Visione bilanciata: circa 425$

Scenario crescita: intorno ai 500$

Caso rialzista più forte: fino a 600$

Non è solo una differenza di opinioni. È una differenza di visione sul futuro dell’azienda.

Chi valuta Tesla come semplice produttore auto vede sopravvalutazione.

Chi la considera leader nell’AI applicata alla mobilità vede optionalità ancora non pienamente prezzata.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Analisi tecnica TSLA: livelli chiave da monitorare

Dal punto di vista grafico, il titolo si trova in una zona delicata.

Area 490-500 dollari rappresenta la prima barriera di rilievo. Solo un ritorno sopra questi livelli riattiverebbe momentum strutturale verso 530-540 dollari.

Al ribasso, i livelli da osservare sono:

420-415 dollari come primo supporto

fascia 380-360 dollari come area di sostegno più profonda

Gli indicatori di momentum mostrano una fase di consolidamento più che una vera inversione. Le medie mobili di lungo periodo restano impostate positivamente, ma il breve termine segnala rallentamento.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Dal crollo del 2024 al rally del 2025: la volatilità resta la firma del titolo

Negli ultimi due anni Tesla ha oscillato tra 150 e 485 dollari, passando da un sell-off violento nella primavera 2024 a una delle migliori performance large cap del 2025.

Questa ampiezza di movimento è ormai strutturale. Tesla non è un titolo lineare. È un asset che reagisce in modo amplificato a:

dati sulle consegne

dichiarazioni sullo sviluppo autonomo

variazioni dei tassi

sentiment tecnologico globale

Ed è proprio questa natura che continua ad attirare investitori speculativi e strategici.

La domanda che ora domina il mercato

La vera questione non è se Tesla crescerà ancora.

La domanda è se il mercato stia già prezzando uno scenario di leadership totale nell’AI e nei robotaxi oppure se stia iniziando a riportare il titolo su metriche più tradizionali.

Finché questa ambiguità resterà aperta, la volatilità non scomparirà.

E con target che vanno da 25 a 600 dollari, una cosa è chiara: su Tesla il consenso non esiste.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com