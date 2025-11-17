Dell e HP - BorsaInside.com

Il settore hardware entra in una fase delicata. Secondo un nuovo rapporto di Morgan Stanley, l’impennata senza precedenti dei costi di memoria e il rallentamento della domanda per i prodotti non legati all’intelligenza artificiale stanno comprimendo i margini delle principali aziende del comparto. Il risultato è stato un taglio deciso ai rating di tre colossi statunitensi: Dell Technologies, HP Inc. e Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Gli analisti parlano apertamente di un “superciclo della memoria”, con prezzi di DRAM e NAND schizzati in alto tra il 50 e il 300 percento in soli sei mesi. Un incremento così rapido, avvertono, si rifletterà sugli utili almeno fino al 2026.

L’impatto su margini e previsioni del settore

Storicamente, spiegano in Morgan Stanley, quando i costi della memoria iniziano a salire gli OEM soffrono una riduzione dei margini lordi dopo 6 o 12 mesi. Per il 2026 il broker non vede alcun miglioramento, anzi prevede una flessione mediana di 60 punti base, in netta contrapposizione alle stime più ottimistiche di Wall Street.

Tra i gruppi più vulnerabili emergono soprattutto Dell e HP, entrambe fortemente legate a prodotti che richiedono molta memoria: PC, laptop e server tradizionali. Anche HPE risulta esposta, complice un mix di costi crescenti e un processo di integrazione aziendale ancora in corso.

Dell: margini sotto pressione e rating tagliato

Per Dell arriva il downgrade più pesante: da overweight a underweight. Morgan Stanley vede una doppia minaccia all’orizzonte: da un lato il boom dei prezzi di DRAM e NAND, dall’altro la crescente concentrazione di ricavi sui server AI, un segmento ad alto potenziale ma con margini strutturalmente inferiori.

• Nuovo target price: 110 dollari (da 144)

• Margine lordo 2027 stimato: 18,2 percento, in discesa di 220 punti base

• Taglio dell’EPS: circa -12 percento

Secondo il broker, Dell è una delle aziende americane più colpite dalla nuova inflazione dei componenti e sarà probabilmente tra le prime a mostrare un indebolimento nei risultati trimestrali.

HP Inc.: la memoria annulla il beneficio del ciclo di aggiornamento PC

Anche HP scivola nel giudizio: da equal-weight a underweight. Nonostante un mercato PC in fase di moderata ripresa, gli analisti ritengono che l’aumento dei prezzi della memoria ridurrà i margini del settore Personal Systems.

• Prezzo obiettivo rivisto: 24 dollari (da 26)

• Margine lordo 2026 previsto: 19,7 percento, in calo di 90 punti base

• EPS tagliato del 9 percento

Morgan Stanley sottolinea che, pur con ricavi attesi più solidi, l’erosione della redditività rimane un freno importante per il titolo.

HPE: rischi dall’integrazione di Juniper e dai costi in salita

Per Hewlett Packard Enterprise, il rating scende da overweight a equal-weight e il target price viene ridotto a 25 dollari. L’acquisizione di Juniper Networks dovrebbe aumentare il peso del networking all’interno del gruppo, ma i benefici saranno limitati dai costi di integrazione e dal rincaro dei componenti.

• Margine lordo 2026 stimato: 32,9 percento, giù di 260 punti base

• Nuova previsione EPS: 2,18 dollari (da 2,52)

Gli analisti ritengono che, nonostante il potenziale del networking, l’impatto della memoria più costosa resterà un ostacolo significativo.

Perché gli OEM non riescono a proteggersi dall’inflazione della memoria

Morgan Stanley evidenzia un punto cruciale: anche adottando strategie correttive come l’aumento dei prezzi finali, la riduzione di altri costi o il taglio delle spese operative, i produttori riescono a compensare al massimo il 70 percento dell’inflazione della memoria.

In media, ogni rialzo del 10 percento dei prezzi DRAM/NAND provoca:

• una perdita di 10–40 punti base nei margini lordi dopo le misure correttive

• fino a 130 punti base senza mitigazione

La vulnerabilità è più pronunciata per aziende con forte esposizione a PC consumer e server tradizionali, come Dell e HP.

Le previsioni per il settore: rischi fino al 2026

Il broker segnala che gran parte dell’impatto negativo verrà probabilmente alla luce nei prossimi due o tre trimestri, quando i nuovi livelli di costo inizieranno a riflettersi nei conti aziendali. Le prossime revisioni degli utili — soprattutto per Dell, HP e HPE — saranno un banco di prova decisivo.

Nel complesso, Morgan Stanley preferisce aziende con business più diversificati o una maggiore esposizione al software, ritenute meglio protette dal ciclone dei prezzi della memoria.

