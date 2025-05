Ritracciamento prezzo oro - BorsaInside.com

In tanti non ci avranno fatto caso ma il prezzo dell’oro da alcune settimane non sta più facendo notizia. Fino a fine aprile il rally del gold era una tema quasi fissi con gli analisti che prospettavano rialzi continui per il metallo giallo. Evidentemente anche loro si erano lasciati un pò trasportare dagli eventi che effettivamente avevano visto protagonista l’oro nel periodo a cavallo tra fine 2024 e inizio 2025 con un picco in corrispondenza dell’introduzione dei dazi Usa avvenuta i primi di aprile. E in effetti, come si può vedere dal grafico sulla quotazione oro in tempo reale, il metallo giallo aveva aggiornato per l’ultima volta il suo massimo storico il 22 aprile scorso.

In quella circostanza il gold prezzava a 3500 dollari l’oncia. In quel periodo grande eco ebbero tutta una serie di report che fissavano i target sull’oro di fine anno anche a 4000 dollari l’oncia. Ora è vero che da quel momento sono passate appena un paio di settimane e che l’anno è lunghissimo, tuttavia rispetto a quei prezzi c’è stato un calo di circa il 10 per cento.

Per molti osservatori si è trattato di un ritracciamento inevitabile frutto del miglioramento del sentiment generale. E infatti, a dimostrazione proprio del timing degli eventi, va messo in evidenza che il ribasso è scattato non appena Cina e Usa hanno annunciato un accordo sui dazi. Di certo la situazione resta ancora fluida e molto legata all’imprevedibilità del presidente Trump, tuttavia è un dato di fatto che nell’attuale fase le quotazioni a 3500 dollari l’oncia fossero troppo alte per essere giustificate. Insomma il cambio di passo ha avuto la sua scusa nella distensione commerciale globale.

Per molti trader investiti sul gold, la correzione è stata un brusco ritorno alla realtà. Per altri, più dinamici, un'occasione per operare in ottica speculativa.

Quali sono le cause della correzione dell’oro

Il ribasso di 10 punti percentuali messo a segno dal prezzo dell’oro in appena poche settimane, in fin dei conti, significa una cosa ben precisa: è calata la domanda di beni rifugio da parte degli investitori. In pratica lo stesso fattore per cui nei mesi precedenti il valore dell’oro era salito, ora ne ha determinato il calo.

Logicamente ci sono tutta una serie di fattori per cui c’è stato questo ribasso della domanda. Della sospensione dei dazi abbiamo già detto ma non andrebbe dimenticato anche il miglioramento di una serie di indicatori macro. In particolare proprio questa seconda variabile ha portato ad un rafforzamento della fiducia degli investitori verso i mercati in precedenza percepiti come più rischiosi. E di fatti è stato proprio durante questa fase che sono tornati anche gli acquisti su Bitcoin con la crypto a maggiore market cap che è risalita sopra i 100mila dollari.

Infine terzo motivo alla base del calo delle quotazione del gold è stato l’inevitabile rafforzamento del dollaro sul forex. Anche su questo fronte lo scenario è molto cambiato nel giro di poche settimane. Siamo infatti passati da un dollaro debole, soprattutto sull’Euro, ad un Biglietto Verde più forte.

Insomma la correzione del prezzo dell’oro ha attivato i soliti rapporti di correlazione ma all’inverso.

Il dato saliente è che, con il cambio di passo, l’oro costa di più e quindi la domanda è calata.

Cosa succederà adesso?

Il passato è passato e ciò che conta è quello che potrà accadere adesso. Molte previsioni oro 2025 restano fortemente orientata al rialzo ma c’è chi, alla luce delle recenti evoluzioni, sta attuando una revisione.

Dal punto di vista tecnico non è quindi da escludere nel medio termine un ritorno del prezzo dell’oro anche in area 3000 dollari l’oncia mentre nel breve termine lo scenario più probabile resta quello di una risalita verso la resistenza a 3220 dollari l’oncia con possibile sfondamento dello stessa. Sia in un caso che nell’altro, comunque, i massimi storici resterebbero lontani.

Gli investitori, quindi, dovrebbero prendere confidenza con un’oro meno rombante di quello che è fin qui stato. Questo almeno per i prossimi tre mesi ossia il periodo di tregua commerciale che Usa e Cina si sono date. E poi tutto è possibile.

Tirando quindi le somme le novità nella relazioni commerciali tra Usa e Cina, i solidi dati macro ma anche le decisioni di politica monetaria delle banche centrali saranno i grandi catalyst da tenere conto prima di posizionarsi sul gold.

