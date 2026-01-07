Conseguenze crisi Venezuela sul petrolio - BorsaInside.com

La crisi venezuelana ha aperto una nuova fase di forte incertezza per il mercato petrolifero globale. Il prelievo del presidente Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi e le dichiarazioni di Washington sull’intenzione di ottenere pieno accesso alle risorse energetiche del Paese sudamericano (primo al mondo con una quota del 17 per cento) hanno introdotto un elemento geopolitico dirompente, i cui effetti sui prezzi del greggio sono solo all’inizio. La reazione immediata dei mercati è stata moderata ma significativa con un calo costante delle quotazioni petrolifere che sta proseguendo anche nella seduta di oggi (il contratto sul WTI, in particolare, è sceso attorno a 56,50 dollari al barile). L’impressione che si sta avendo in questi primi giorni di Venezuela post-Maduro è che gli operatori stiano preferendo guardare oltre lo shock politico, concentrandosi sulle implicazioni di medio-lungo periodo per l’offerta globale.

Il ribasso del greggio sembra suggerire un cambio di percezione da parte del mercato: più che il rischio di interruzioni immediate, gli investitori appaiono prezzare la possibilità di un aumento strutturale della produzione venezuelana nel tempo, qualora il nuovo equilibrio politico dovesse permettere agli Stati Uniti e ai partner internazionali di intervenire sul settore energetico del Paese.

Offerta potenziale contro rischi geopolitici: i possibili scenari

Il nodo centrale per il mercato petrolifero è la quantità di greggio che il Venezuela potrebbe riportare sul mercato globale nei prossimi anni. Come detto in precedenza, il Paese detiene circa il 17 per cento delle riserve petrolifere mondiali, un dato che lo colloca davanti persino all’Arabia Saudita. Tuttavia, la produzione attuale è lontanissima dai livelli storici: dagli oltre 3 milioni di barili al giorno degli anni Settanta, il Venezuela è sceso a poco più di un milione di barili negli ultimi anni, con stime recenti che indicano livelli ancora inferiori.

Secondo diversi analisti, una transizione politica potrebbe innescare un graduale recupero produttivo. Le ipotesi più ottimistiche parlano di un ritorno verso 1,3–1,4 milioni di barili al giorno nel giro di un paio d’anni, con la possibilità di raggiungere i 2–2,5 milioni di barili nel prossimo decennio. In uno scenario di questo tipo, l’impatto sull’equilibrio globale dell’offerta sarebbe rilevante e strutturalmente ribassista per i prezzi.Tuttavia, il percorso appare tutt’altro che lineare. La ripresa della produzione richiederebbe investimenti ingenti, il ripristino delle infrastrutture e una stabilità politica che, allo stato attuale, non è affatto garantita. Proprio per questo motivo, molte case di investimento ritengono che l’effetto sul breve termine rimanga contenuto, mentre le pressioni ribassiste si manifesterebbero soprattutto oltre il 2026.

OPEC prudente e mercato già saturo

In questo contesto di tensioni e aspettative contrastanti, l’Opec+ ha scelto la linea della prudenza. Il cartello, che controlla circa la metà della produzione mondiale, ha deciso di mantenere invariati i livelli produttivi, evitando di reagire in modo impulsivo agli sviluppi venezuelani. La scelta riflette una consapevolezza chiara: il mercato arriva già da un 2025 difficile, segnato da un crollo dei prezzi superiore al 18%, il più marcato dai tempi del 2020.

Negli ultimi mesi del 2025, i principali Paesi produttori avevano già incrementato gli obiettivi di estrazione di quasi 3 milioni di barili al giorno, salvo poi sospendere ulteriori aumenti all’inizio del 2026. La decisione di confermare questa pausa segnala la volontà di preservare una certa stabilità, rinviando ogni valutazione più strutturale alle prossime riunioni, a partire da quella di febbraio.

Secondo diversi osservatori, la reazione contenuta dell’Opec indica che il mercato è più preoccupato da un eccesso di offerta che da shock improvvisi sul lato geopolitico. In altre parole, il rischio percepito non è tanto una carenza di petrolio, quanto una futura abbondanza.

Prezzi petrolio nel medio-lungo termine: visione ribassista ma graduale

Le principali banche d’affari convergono su una lettura prudente. Goldman Sachs ritiene che qualsiasi recupero della produzione venezuelana sarà lento e costoso, con effetti limitati nel breve periodo. Le stime indicano un possibile impatto ribassista di circa 4 dollari al barile entro il 2030, in uno scenario di produzione venezuelana attorno ai 2 milioni di barili al giorno.

Per il 2026, le previsioni restano sostanzialmente invariate: Brent intorno ai 56–57 dollari e Wti poco sopra i 50 dollari al barile, con una produzione venezuelana ancora stabile su livelli contenuti. Anche ING mantiene una visione simile, sottolineando che un mercato ben rifornito continuerà a esercitare pressione sulle quotazioni, con rischi di ulteriore debolezza solo se l’offerta venezuelana dovesse aumentare più rapidamente del previsto.

A complicare il quadro restano infine le dinamiche geopolitiche globali. Eventuali interruzioni delle esportazioni venezuelane potrebbero ridisegnare i flussi verso l’Asia, spingendo Paesi come la Cina a cercare forniture alternative. Ma anche questo scenario, al momento, appare subordinato a un contesto politico ancora instabile.

Insomma la situazione è in evoluzione ma ciò che conta mettere in evidenza è che la crisi in Venezuela non sta generando uno shock rialzista sul petrolio, bensì alimenta una narrativa ribassista di lungo periodo. Gli investitori guardano già oltre emergenza, scommettendo su un futuro di maggiore offerta e prezzi strutturalmente più bassi, pur in un contesto di elevata incertezza geopolitica.

