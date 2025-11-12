Bill Holdings - BorsaInside.com

Le azioni di Bill Holdings sono balzate di oltre il 13% nel pre-market americano di mercoledì, dopo che diverse fonti hanno rivelato che la società di San Jose, specializzata in software di automazione finanziaria basato su cloud, starebbe valutando una possibile vendita nell’ambito di un più ampio processo di revisione strategica.

Secondo quanto riportato da Bloomberg e Reuters, l’azienda avrebbe incaricato un consulente finanziario di sondare l’interesse di potenziali acquirenti industriali e fondi di private equity, in un momento in cui la pressione da parte dell’investitore attivista Starboard Value LP si è intensificata. Starboard, che a settembre ha dichiarato una partecipazione dell’8,5% nel capitale di Bill Holdings, da tempo sollecita un cambio di rotta gestionale, criticando la crescita debole dei ricavi core e i margini inferiori rispetto ai principali competitor.

Nel mese di ottobre, lo stesso fondo ha pubblicato un’analisi dettagliata in cui ha messo a confronto i numeri di Bill con quelli dei rivali: un margine Ebitda core corretto del 9% contro una media del settore del 29%, e un punteggio “Rule of 40” di appena 21%, ben al di sotto della soglia considerata ideale tra il 40% e il 50%. Questa metrica, molto utilizzata nel settore SaaS (Software as a Service), indica il giusto equilibrio tra crescita dei ricavi e redditività: quando la somma delle due componenti raggiunge o supera il 40%, l’azienda viene considerata in salute e sostenibile.

Le pressioni esercitate da Starboard hanno già portato a un accordo di cooperazione con Bill Holdings, culminato nel rinnovo del consiglio di amministrazione e nell’ingresso di quattro nuovi membri indipendenti, tra cui Peter Feld, rappresentante del fondo attivista.

Tuttavia, fonti vicine alla vicenda sottolineano che non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva: Bill potrebbe anche scegliere di restare indipendente. Al momento la società ha una capitalizzazione di mercato vicina ai 4,7 miliardi di dollari, ma le sue azioni hanno perso oltre il 44% dall’inizio dell’anno.

Secondo gli analisti di Truist Securities, tra cui Matthew Coad e Lucas Ramadan, le indiscrezioni non rappresentano “una sorpresa”, poiché Bill Holdings è da tempo considerata un potenziale target di acquisizione, grazie alle sue dimensioni gestibili (valore d’impresa intorno ai 5 miliardi di dollari) e a un titolo che ha sottoperformato rispetto al mercato. Gli analisti ricordano inoltre che la società genera flussi di cassa positivi e che la sua crescita organica resta solida, nonostante le difficoltà.

Dopo l’annuncio, le azioni sono salite fino a circa 54 dollari nel pre-market, e gli esperti ritengono che l’eventuale prezzo richiesto per una vendita potrebbe essere sensibilmente superiore.

In un contesto di consolidamento sempre più marcato nel settore del software finanziario, Bill Holdings si trova ora di fronte a un bivio decisivo: cedere a un grande gruppo per accelerare la redditività, o restare indipendente puntando su una profonda ristrutturazione interna.

