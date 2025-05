Downgrade rating Usa - BorsaInside.com

La notizia è oramai arcinota: l’agenzia di valutazione internazionale Moody’s ha declassato il rating sovrano degli Stati Uniti di un livello, portandolo dal precedente Aaa a Aa1. La bocciatura di un notch non ha creato più di tanto scalpore anche perchè delle tre sorelle del rating Moody’s era la sola a non aver ancora tagliato la sua raccomandazioni sul rating Usa. Sia Fitch Ratings che S&P Global, infatti, avevano già effettuato un downgrade rispettivamente nel 2023 e nel 2011. Moody’s si è praticamente allineata prendendo atto che il deficit del bilancio statunitense in un contesto di forte incertezza a causa della guerra commerciale globale inizia ad essere un fardello troppo alto per poter consentire la conservazione della tripla A.

La domanda che a questo punto tanti si pongono riguarda le implicazioni di questo downgrade. Cosa può avvenire adesso e soprattutto la bocciatura può essere un’occasione per fare trading sulle azioni Usa? Si tratta di domande fondamentali per tutti i tipi di investitori ma anche per chi ha un approccio molto più speculativo operando con strumenti di tipo derivato come i CFD.

Gli effetti del downgrade di Moody’s sul rating Usa

Come accennavamo in precedenza, il recente declassamento del rating creditizio degli Stati Uniti ha suscitato grande attenzione, ma Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management, sembra confermare la nostra impressione per cui la decisione dell’agenzia non non dovrebbe sorprendere più di tanto anche perchè il suo impatto sui mercati potrebbe essere limitato.

In una nota a commento della mossa di Moody’s, Haefele ha affermato che la revisione del giudizio non dovrebbe generare vendite rilevanti di titoli di stato statunitensi ricordando inoltre che negli Stati Uniti i downgrade del credito tendono ad avere un impatto politico ed economico meno rilevante di quanto si possa comunemente credere. Secondo l’esperto elvetico, infatti, l’interesse degli investitori continuerà ad essere concentrato su altri temi, come le dinamiche macroeconomiche, le politiche monetarie e l’evoluzione dell’inflazione.

Haefele ritiene quindi che la revisione del rating sia destinata ad essere interpretata più come un elemento di rumore mediatico che come un fattore strutturale in grado di modificare gli equilibri di mercato.

In questo contesto, il solo rischio potrebbe essere quello di una impennata disordinata o non sostenibile dei rendimenti obbligazionari americani ma questo perchè la Federal Reserve, per contenere eventuali tensioni e quindi salvaguardare la stabilità finanziaria, potrebbe anche essere costretta da intervenire.

E se il downgrade fosse occasione per fare trading sulle azioni Usa?

Non c’è da meravigliarsi se nonostante l’incertezza legata al downgrade del rating statunitense da parte di Moody’s, il sentiment tra alcuni degli strategist più influenti di Wall Street continui ad essere molto costruttivo. Secondo Michael Wilson, strategist di Morgan Stanley, l’abbassamento del rating potrebbe aumentare la probabilità di correzioni sui mercati azionari creando opportunità di acquisto per gli investitori abituati ad operare con prezzi bassi.

Wilson ha ricordato che la stagione degli utili societari è oramai alle spalle e, contrariamente a quello che in tanti pensavano, non c’è stato tutto questo grande impatto derivante dai dazi commerciali. Addirittura il recente miglioramento degli outlook aziendali ha contribuito a rafforzare l’ottimismo degli investitori. Quindi anche nel caso in cui nei prossimi mesi potrebbero essere diffusi dati commerciali leggermente più deboli, il mercato sarà in grado di guardare oltre questa fase di rallentamento, considerandola transitoria, soprattutto alla luce del nuovo accordo commerciale con la Cina.

E il fardello del deficit commerciale che è stato alla base del taglio del rating deciso da Moody’s?

Su questo punto c’è da registrare la presa di posizione della fondatrice di ARK Invest Cathie Wood secondo la quale il rapido avanzamento tecnologico sarebbe addirittura in grado di stimolare la crescita economica in misura tale da compensare l’espansione del debito pubblico. L’idea della Wood è che si possa crescere per uscire dalla piaga del debito che attanaglia gli Usa.

Insomma se figure di primo piano nel mondo finanziario globale come Wilson e Wood, ritengono che dal downgrade sul rating Usa si possano aprire nuove finestre di opportunità per chi guarda al medio-lungo termine, forse un pensierino è da fare.

