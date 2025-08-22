Taglio tassi FED a settembre 2025 - BorsaInside.com

I riflettori della finanza mondiale sono puntati su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, che oggi terrà il suo ottavo e ultimo discorso al simposio economico annuale di Jackson Hole in Wyoming. Secondo l’analisi di UBS, gli investitori cercano indicazioni chiare sulla prossima mossa della banca centrale americana prevista per settembre.

Il simposio di politica economica della Fed, in programma dal 21 al 23 agosto, ha storicamente rappresentato un palcoscenico privilegiato per annunciare cambiamenti nella strategia monetaria. Lo scorso anno Powell dichiarò che “è arrivato il momento di aggiustare la politica”, aprendo la strada all’attuale ciclo di allentamento monetario.

Le aspettative del mercato sui tassi

I mercati futures sui fondi federali indicano una probabilità superiore all’80% di un taglio dei tassi il prossimo mese. Tuttavia, nelle dichiarazioni recenti Powell ha evidenziato il rischio che l’aumento dei dazi americani possa portare a un’accelerazione sostenuta dell’inflazione. Anche i verbali dell’ultima riunione del Federal Open Market Committee di luglio hanno mostrato che la maggioranza dei responsabili politici considera i rischi al rialzo dell’inflazione come la preoccupazione principale.

UBS prevede che il tasso sui fondi federali sarà inferiore di 100 punti base nei prossimi sei mesi, sostenendo che i dati recenti hanno rafforzato il caso per un allentamento imminente da parte della Fed.

Il focus sul mercato del lavoro

Il tema di quest’anno, “Mercati del lavoro in transizione: demografia, produttività e politica macroeconomica”, suggerisce che le condizioni occupazionali saranno cruciali per la prossima mossa della Fed. Il debole rapporto sul lavoro di luglio ha mostrato una crescita dell’occupazione chiaramente in tendenza al ribasso, rafforzando secondo UBS il caso per un intervento di politica monetaria.

La storia dimostra che quando la disoccupazione inizia a salire, può muoversi rapidamente. I verbali della Fed indicano che i funzionari si aspettano un indebolimento del mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione previsto sopra la stima del tasso naturale verso la fine dell’anno.

Inflazione e crescita economica

Nonostante i dazi stiano iniziando a trasmettersi a maggiori pressioni sui prezzi, con l’inflazione al consumo sottostante di luglio aumentata al ritmo più veloce dall’inizio dell’anno, UBS ritiene che l’inflazione continuerà a crescere a un ritmo modesto. Una decelerazione dell’inflazione degli affitti e la resistenza dei consumatori sempre più sotto pressione dovrebbero aiutare a compensare parte dell’impatto dei dazi.

L’economia statunitense si è espansa dell’1,2% nella prima metà dell’anno, ben al di sotto del tasso tendenziale del 2% e della crescita del 2,8% del 2024. UBS stima che i dazi ridurranno ultimamente la crescita del PIL americano di circa un punto percentuale.

Segnali positivi dall’eurozona

Sul fronte europeo, UBS evidenzia segnali incoraggianti con l’attività economica dell’eurozona accelerata ad agosto. L’indice PMI composito flash è salito a 51,1, il livello più alto in 15 mesi. La manifattura è tornata in territorio di espansione con il PMI a 50,5, mentre i servizi hanno continuato a crescere a 50,7.

L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato piani per eliminare i dazi su tutti i beni industriali americani e ampliare l’accesso preferenziale al mercato per prodotti agricoli chiave. UBS mantiene una previsione di EURUSD a 1,23 entro settembre del prossimo anno, suggerendo agli investitori con eccesso di dollari di considerare una copertura dell’esposizione USD.

