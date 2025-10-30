logo FED e sullo sfondo bandiera Usa
Riunione FED luglio 2025 - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

La Federal Reserve americana ha finalmente tagliato i tassi di interesse, ma con molta prudenza. Il taglio è stato di 25 punti base, come da attese, portando i tassi in un intervallo tra il 3,75% e il 4%. Emerge inoltre un tono piuttosto cauto, perché l’inflazione resta ancora “piuttosto elevata” secondo la Fed e c’è grande incertezza sulle prospettive economiche.

Interessante notare che non tutti erano d’accordo con questa decisione: Stephen Miran, recentemente nominato da Trump, voleva un taglio più consistente di 50 punti base, mentre Jeffrey Schmid della Fed di Kansas City preferiva non tagliare affatto.

C’è incertezza sul futuro dei tassi

Jerome Powell, il presidente della Fed, ha dichiarato che un ulteriore taglio a dicembre è “tutt’altro che scontato”, segnalando che la banca centrale sta navigando a vista. L’economia americana sta crescendo a ritmo moderato, ma ci sono segnali di rallentamento nel mercato del lavoro, con la disoccupazione che è leggermente aumentata pur restando a livelli bassi.

I rischi per il mercato del lavoro sono aumentati negli ultimi mesi, e questo potrebbe influenzare le future decisioni sui tassi.

Lo shutdown governativo e il suo impatto finanziario

Lo shutdown del governo americano è ormai al suo 29° giorno, con effetti concreti sull’economia. Lo stop delle attività governative non essenziali costerà all’economia USA tra i 7 e i 14 miliardi di dollari, secondo un rapporto del Congressional Budget Office.

Ecco i principali effetti dello shutdown sull’economia:

EffettoImpatto finanziario
Mancati stipendi dipendenti federaliRiduzione consumi interni
Interruzione sussidi alimentariCalo potere d’acquisto fasce deboli
Mancata pubblicazione dati economiciMaggiore incertezza sui mercati
Riduzione PIL1-2 punti percentuali nel Q4 2025

Un problema serio è che le agenzie federali responsabili dei dati macroeconomici hanno sospeso la raccolta e la pubblicazione di informazioni cruciali. Per esempio, i dati sull’inflazione di settembre sono usciti in ritardo proprio a causa dello shutdown.

Cosa significa per i vostri investimenti?

L’attuale combinazione di tagli dei tassi prudenti e shutdown prolungato crea un ambiente di incertezza per gli investitori. Con meno dati economici disponibili, diventa più difficile prevedere le mosse future della Fed e l’andamento dell’economia americana.

Se avete investimenti in dollari o sui mercati USA, dovrete prepararvi a una possibile volatilità. Allo stesso tempo, il graduale abbassamento dei tassi potrebbe portare a una ripresa del mercato immobiliare e rendere più accessibili i prestiti, anche se questo processo sarà probabilmente più lento di quanto sperato.

Per chi investe dall’Italia, è importante ricordare che questi sviluppi influenzano anche i mercati europei e il cambio euro/dollaro, quindi tenete d’occhio entrambi i lati dell’Atlantico!

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • Oltre 750 CFD disponibili
  • Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4 /5
Caratteristiche
0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.7 /5
Caratteristiche
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.6 /5
Caratteristiche
Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
4.9 /5
Caratteristiche
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.