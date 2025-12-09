TechnipFMC - BorsaInside.com

Il titolo TechnipFMC PLC (NYSE: FTI) ha chiuso la sessione after-hours di lunedì con un progresso vicino al 3%, sostenuto dall’annuncio di una nuova commessa offshore affidata da Ithaca Energy.

L’intesa riguarda un pacchetto operativo per il giacimento Captain nel Mare del Nord britannico, che include l’ingegnerizzazione, la produzione e la posa di riser flessibili, condotte sottomarine e componentistica correlata. Sebbene il valore dell’accordo non sia stato reso pubblico, TechnipFMC catalogherebbe un contratto di questo tipo nella fascia compresa tra 75 e 250 milioni di dollari.

Il giacimento Captain, in attività dal 1997, è attualmente coinvolto in un ampio piano di efficientamento produttivo, nel quale rientra anche la seconda fase del progetto di recupero avanzato del petrolio. TechnipFMC è parte integrante di questo processo nel corso del 2025.

Jonathan Landes, Presidente della divisione Subsea, ha sottolineato la solidità del rapporto con Ithaca Energy, ricordando come le due società collaborino da oltre dieci anni. «Sul giacimento Captain – ha evidenziato – abbiamo lavorato fianco a fianco per ottimizzare le infrastrutture sottomarine e sviluppare una soluzione di riser flessibile capace di potenziare la produzione. Questo nuovo incarico rafforza il nostro legame e apre ulteriori opportunità di crescita».

L’accordo conferma il ruolo di TechnipFMC come partner di riferimento per lo sviluppo offshore di Ithaca Energy e rappresenta un ulteriore segnale positivo per il mercato, con gli investitori che hanno premiato la notizia facendo salire il titolo nelle contrattazioni post-mercato.

