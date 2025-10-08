Tesla - BorsaInside.com

Le azioni BYD (HK:1211) hanno registrato un deciso aumento nella seduta di mercoledì, in controtendenza rispetto a Tesla (NASDAQ:TSLA), che ha visto un calo dopo la presentazione delle sue nuove versioni a basso costo dei modelli Model Y e Model 3, giudicate deludenti dagli analisti e dal mercato.

Il titolo del colosso cinese dei veicoli elettrici è salito di oltre il 2%, raggiungendo quota 110,6 dollari di Hong Kong durante le contrattazioni. Il rialzo è stato favorito dalla crescente fiducia degli investitori nella strategia aggressiva di BYD, capace di conquistare rapidamente quote di mercato sia in Asia che nei principali mercati internazionali.

Tesla, invece, ha svelato martedì le nuove versioni “economiche” dei suoi modelli di punta, con un prezzo di 39.990 dollari per il Model Y e 36.990 dollari per il Model 3. Nonostante un’autonomia dichiarata superiore alle 300 miglia, le nuove varianti risultano semplificate rispetto ai modelli standard: materiali meno pregiati, dotazioni ridotte e l’assenza di funzioni avanzate come Autosteer, la guida semi-autonoma del marchio americano.

La reazione della Borsa non si è fatta attendere: le azioni Tesla hanno perso il 4,5% nella giornata di martedì. Secondo diversi analisti, la riduzione di prezzo non è stata sufficiente per stimolare una nuova ondata di domanda, soprattutto dopo la scadenza dei crediti d’imposta federali negli Stati Uniti, che rende meno vantaggioso l’acquisto di un veicolo elettrico.

Il confronto con BYD appare netto. L’azienda cinese continua a puntare su una politica di prezzo altamente competitiva, proponendo modelli come la BYD Seagull, disponibile a partire da circa 11.400 dollari, un prezzo che la rende accessibile a un pubblico molto più ampio. Grazie a questa strategia, BYD ha consolidato la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli elettrici, espandendo la propria presenza anche in Europa e America Latina.

Mentre Tesla cerca di rilanciare le vendite con un’offerta più “popolare”, BYD dimostra di saper interpretare meglio la domanda globale di mobilità elettrica accessibile, confermando la crescente pressione dei marchi cinesi sui rivali occidentali.

