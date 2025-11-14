Nvidia - BorsaInside.com

Il mercato azionario entra in una fase di forte tensione mentre si avvicina la pubblicazione dei prossimi risultati trimestrali di Nvidia, considerata il motore principale della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Secondo gli analisti di Barclays, il clima di cautela che sta caratterizzando gli investitori non solo è giustificato, ma potrebbe diventare un punto di svolta per valutare la solidità reale del superciclo legato all’IA.

La banca d’affari segnala che, negli ultimi giorni, il sentimento sui titoli tecnologici si è rapidamente raffreddato. La prospettiva della relazione di Nvidia, attesa dopo la chiusura di Wall Street del 19 novembre, sta spingendo molti operatori a ridurre l’esposizione ai titoli ad alta crescita.

Il timore principale riguarda la sostenibilità delle valutazioni gonfiate dalla corsa agli investimenti in intelligenza artificiale e la reale tempistica dei ritorni economici per le big tech che stanno alimentando il settore con spese miliardarie in infrastrutture e calcolo avanzato.

Il nervosismo ha avuto riflessi evidenti: le azioni Nvidia sono scese, così come quelle di altre società legate ai semiconduttori, mentre il comparto cloud ha vissuto una forte correzione. La seduta di giovedì si è rivelata una delle peggiori dell’ultimo mese per l’intero mercato statunitense, segnale di un progressivo deflusso dai titoli maggiormente esposti alla narrativa dell’IA.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Secondo Barclays, la prossima trimestrale del colosso dei chip sarà decisiva per capire se la fase di crescita esplosiva dell’intelligenza artificiale potrà proseguire senza intoppi. Risultati meno brillanti del previsto potrebbero infatti indicare un rallentamento fisiologico della domanda e favorire ulteriori prese di profitto su tutto il settore tecnologico.

Oltre agli utili delle big tech, gli analisti evidenziano un altro elemento cruciale: il ritorno dei dati macroeconomici ufficiali dopo lo stop imposto dalla lunga chiusura del governo statunitense. Alcuni indicatori, compreso il rapporto occupazionale di ottobre, potrebbero risultare incompleti o privi di aggiornamenti fondamentali come il tasso di disoccupazione. Questo aumenta l’incertezza per la Federal Reserve, che sta valutando se intervenire ancora sui tassi d’interesse.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

La banca centrale ha già effettuato due tagli consecutivi da 25 punti base, cercando di contrastare il raffreddamento del mercato del lavoro. Tuttavia, con una visibilità ridotta sull’andamento reale dell’economia, le probabilità di una nuova riduzione alla riunione di dicembre restano divise a metà. Per questo, sottolinea Barclays, i prossimi indicatori dovranno mostrare un equilibrio molto delicato: non troppo forti da alimentare timori inflazionistici, ma nemmeno troppo deboli da far presagire un rallentamento marcato.

In questo scenario carico di incertezze, il finale d’anno potrebbe comunque offrire un’opportunità di recupero. Storicamente, novembre e dicembre sono mesi favorevoli per i listini azionari. Secondo Barclays, molti gestori che finora hanno faticato a tenere il passo con il mercato potrebbero tentare una corsa dell’ultimo miglio per migliorare le performance annuali.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com