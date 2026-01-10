Azioni JPMorgan, Goldman Sachs, Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla e Netflix: calendario trimestrali Wall Street 2026 e temi chiave per i mercati

La stagione delle trimestrali a Wall Street rappresenta uno degli snodi più importanti per l’andamento dei mercati finanziari globali. Tra metà gennaio e fine febbraio 2026, i conti delle big bank Usa, delle società tecnologiche e dei colossi del retail offriranno indicazioni decisive su utili, margini e prospettive macroeconomiche, in un contesto segnato dal cambio di passo della Federal Reserve sui tassi e dall’evoluzione del ciclo economico americano.

Calendario trimestrali Wall Street 2026: le date da segnare in agenda

La earning season Usa prende ufficialmente il via con il settore bancario e prosegue con media, automotive, tecnologia e consumi. Le date indicate fanno riferimento alle comunicazioni ufficiali delle società.

Società Data pubblicazione Trimestre JPMorgan Chase 13 gennaio 2026 Q4 Bank of America 14 gennaio 2026 Q4 Wells Fargo 14 gennaio 2026 Q4 Citigroup 14 gennaio 2026 Q4 Goldman Sachs 15 gennaio 2026 Q4 BlackRock 15 gennaio 2026 Q4 Morgan Stanley 15 gennaio 2026 Q4 Netflix 20 gennaio 2026 Q4 Tesla 28 gennaio 2026 Q4 Microsoft 28 gennaio 2026 Q2 Apple 29 gennaio 2026 Q1 Google 4 febbraio 2026 Q4 Walmart 25 febbraio 2026 Q4 Nvidia 25 febbraio 2026 Q4

Banche Usa protagoniste all’avvio della earning season

Come da tradizione, sono le grandi banche americane ad aprire la stagione delle trimestrali. I risultati di JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup saranno cruciali per valutare la tenuta dei margini di interesse, dopo il primo taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre, e l’impatto del rallentamento dell’inflazione sui ricavi core.

Gli investitori guardano con attenzione anche a trading, investment banking e gestione patrimoniale, settori che nel 2025 hanno beneficiato di una maggiore volatilità e di un ritorno delle operazioni straordinarie. Particolare attenzione è riservata a Goldman Sachs e Morgan Stanley, considerate un termometro diretto dell’attività sui mercati dei capitali.

Netflix e Tesla: media e automotive sotto osservazione

La trimestrale di Netflix, attesa il 20 gennaio, arriva in un momento chiave per il settore streaming. Il mercato valuterà crescita degli abbonati, ricavi pubblicitari e contenimento dei costi, con particolare attenzione all’impatto dei contenuti premium di fine anno sulla redditività.

Tesla pubblicherà i conti il 28 gennaio. Dopo un 2025 estremamente volatile, gli investitori cercheranno conferme su margini automotive, volumi di consegna e sviluppi strategici legati a robotaxi, intelligenza artificiale e robotica, ormai elementi centrali nella narrativa del titolo.

Big Tech e intelligenza artificiale: riflettori accesi su Nvidia

La seconda parte della earning season sarà dominata dalle big tech statunitensi. Microsoft, Apple e Google forniranno indicazioni preziose sulla domanda enterprise, sulla spesa in cloud e sulla monetizzazione dei servizi digitali.

La data più attesa resta però quella del 25 febbraio, quando Nvidia comunicherà i risultati trimestrali. Il colosso dei semiconduttori continua a essere il principale benchmark per misurare la forza strutturale del megatrend dell’intelligenza artificiale, con il mercato concentrato su domanda dei data center, margini e sviluppi regolatori legati all’export dei chip avanzati.

Retail Usa e consumi: il test finale sull’economia americana

A chiudere il quadro delle trimestrali più rilevanti ci sarà Walmart, punto di riferimento assoluto per analizzare la spesa dei consumatori statunitensi. I dati sulle vendite offriranno indicazioni concrete sullo stato di salute dei consumi interni, che rappresentano circa due terzi del Pil Usa.

In un contesto di politiche commerciali più restrittive e di possibile rallentamento della crescita, le guidance dei colossi della grande distribuzione avranno un peso significativo sulle aspettative macroeconomiche dei prossimi mesi.

