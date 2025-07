Meta, Microsoft, Amazon, Apple - BorsaInside.com

Le big tech americane aprono la stagione delle trimestrali con numeri sorprendenti e il mercato premia le prime protagoniste. Meta e Microsoft hanno diffuso i dati finanziari relativi al trimestre concluso a giugno, suscitando entusiasmo tra analisti e investitori. Ora tocca ad Apple e Amazon, attese questa sera con i loro conti trimestrali dopo la chiusura di Wall Street.

Meta e Microsoft accendono la fiducia degli investitori

Le reazioni a caldo dei mercati sono eloquenti: Meta Platforms ha registrato un balzo di oltre l’11% nell’after-hours, grazie a risultati superiori alle attese e a una previsione di ricavi ancora più ambiziosa per il trimestre in corso. Il gruppo di Zuckerberg ha chiuso il secondo trimestre con ricavi per 47,52 miliardi di dollari, in crescita del 22% su base annua e ben oltre le attese del mercato (44,83 miliardi). Anche l’utile per azione ha stupito: 7,14 dollari contro i 5,89 previsti e i 5,16 dello stesso periodo del 2024.

Meta ha inoltre alzato le proprie previsioni di spesa in conto capitale per il 2025, portandole in un range compreso tra 66 e 72 miliardi di dollari. Gli analisti, tuttavia, giudicano questo aumento giustificato, visto il forte impegno del gruppo nello sviluppo tecnologico e nell’espansione infrastrutturale. Per il terzo trimestre, Meta prevede un fatturato tra 47,5 e 50,5 miliardi, battendo ampiamente la stima media degli analisti (46,2 miliardi).

Anche Microsoft ha fatto centro: il colosso di Redmond ha comunicato ricavi trimestrali per 76,44 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto all’anno scorso e ben sopra la previsione di 73,89 miliardi. I risultati sono stati trainati dalla divisione cloud, con ricavi per 46,7 miliardi (contro i 45,96 attesi), e in particolare dal segmento Intelligent Cloud, che ha generato 29,88 miliardi (oltre le attese di 29,1 miliardi). Impressionante la crescita di Azure, salita del 39% su base annua, escluso l’impatto dei tassi di cambio.

L’utile per azione si è attestato a 3,65 dollari, un deciso incremento rispetto ai 2,95 dollari dello stesso trimestre 2024. L’azienda ha annunciato inoltre investimenti per oltre 30 miliardi di dollari nel trimestre in corso, destinati all’espansione dei data center per supportare i propri servizi basati su intelligenza artificiale.

Il CEO Satya Nadella ha confermato il successo della suite AI Copilot, che ora conta oltre 100 milioni di utenti attivi al mese, mentre circa 800 milioni di persone interagiscono con le funzioni AI integrate nei prodotti Microsoft.

Secondo David Pascucci di XTB, “Le trimestrali di Meta e Microsoft confermano le attese: risultati sopra le stime, guidance solide e nessuna criticità evidente. Non sorprende la reazione entusiasta dei mercati, con entrambi i titoli in crescita di oltre l’8% nelle contrattazioni estese”.

Apple e Amazon pronte a mostrare le carte

L’attenzione ora si sposta su Amazon e Apple, attese al varco con i conti trimestrali. Gli occhi sono puntati in particolare su Amazon, protagonista di un semestre positivo grazie alle performance di AWS e all’espansione del settore pubblicitario.

Gli analisti di Wedbush hanno aggiornato le proprie previsioni in un report intitolato “2Q25 Preview: Seattle Sunny Summer Skies”, in cui stimano per Amazon un utile operativo di 17 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in crescita rispetto ai 16,6 miliardi precedenti e leggermente superiore (+1%) al consenso di Wall Street. Per l’intero anno, Wedbush prevede 81,3 miliardi di utile operativo, con un margine dell’11,7%, circa il 4% in più rispetto alle stime del mercato.

Gli investitori attendono anche Apple, reduce da mesi interlocutori in cui si è parlato di rallentamento nella vendita di iPhone ma anche di nuove prospettive grazie all’intelligenza artificiale e alla prossima generazione di dispositivi. I conti di stasera saranno cruciali per capire se il colosso di Cupertino saprà mantenere la rotta e rilanciare la crescita.

Con Meta e Microsoft già lanciate, i mercati si preparano a vivere un’altra serata ad alta intensità. Le “Magnifiche 7” della tecnologia americana si confermano al centro della scena finanziaria globale, in un contesto in cui l’innovazione AI è ormai la chiave per spingere utili e valutazioni verso nuovi record.

