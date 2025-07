Trimestrali Wall Street - BorsaInside.com

Stagione delle trimestrali oramai ai nastri di partenza anche a Wall Street. Anche in questo caso, come avviene su Borsa Italiana, c’è una sorta di consuetudine sulle quotate che per prime toglieranno il velo dai risultati del secondo trimestre 2025. Da sempre, infatti, sono alcune tra le più importanti banche d’affari degli Stati Uniti a dare il là a tutte le altre. Nelle prossime ore a togliere il rispettivo velo dai conti del trimestre saranno, in rapida successione, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Charles Schwab e Citigroup. Si tratta di nomi arcinoti del mercato azionario Usa. Le azioni di molte di queste quotate sono presenti nei portafogli di investimento dei trader italiani. Proprio per questo motivo, in vista dell’avvio dell’appuntamento, in tanti si stanno preparando a sfruttare al meglio i prossimi assist. In che modo? Non certamente limitandosi ad attendere i conti ufficiale ma guardando già ora a quelle che sono le previsioni della vigilia.

Chi fa trading sulle azioni sa bene infatti che ogni trimestrale è una doppia occasione operativa: prima di tradano le previsioni e poi i risultati definitivi (ovviamente mettendoli in correlazione con quelle che erano le previsioni. Ora anche con il broker FP Markets sempre più apprezzato anche in Italia per via della possibilità di fare trading 24 ore su 24 proprio sulle azioni Usa (tramite CFD).

📈 Visita il sito ufficiale di FP Markets per conoscere meglio la proposta del broker

Attesa una trimestrale drammatica per JP Morgan?

L’inizio della stagione delle trimestrali americane potrebbe essere drammatico. Stando alle anticipazioni, infatti, la più importante banca americana dovrebbe segnare un calo degli utili per azione da 6,12 dollari a 4,48 dollari. Una flessione inevitabile visto che lo scorso anno JP Morgan potè beneficiare di un guadagno monstre di 7,9 miliardi di dollari connesso all’accordo di scambio azioni con Visa.

Il punto è che il peso di JP Morgan è talmente forte che la sua trimestrale negativa, stando a John Butters, vice president di FactSet, potrebbe determinare un ribasso dell’utile su base annua di tutto il settore bancario di ben l’11 per cento. E infatti, la riprova del peso negativo di JP Morgan sulle trimestrali del settore bancario, è che escludendo dal calcolo proprio la più grande banca americana, il settore finanziario Usa crescerebbe dal 2,4 per cento al 9,3 per cento.

Questo per quello che riguarda le banche. E per quanto concerne gli altri settori quali sono le previsioni in vista dei conti trimestrali?

Le previsioni sulle trimestrali del settore assicurativo e finanziario

In pole position in vista dell’inizio della stagione delle trimestrali americane c’è il settore assicurativo. Sempre stando alle previsioni di FactSet, il comparto è visto in crescita (dato medio +13 per cento con forte spinta dal ramo danni (+26 per cento) e e meno spinta dal brokeraggio) anche se non mancano le insidie.

Di cosa si tratta si può facilmente intuire. Tanto per iniziare ci sono i dazi: la guerra commerciale in atto ha causato un aumento degli stessi costi dei sinistri nei settori auto e casa. Risultato è che i margini delle compagnie assicuratrici potrebbero essere sempre di più sotto pressione. A neutralizzare almeno in parte questo problema è il fatto che i titoli del colossi assicurativi siano comunque in rialzo.

Previsioni positive anche sulle trimestrali del settore finanziario che, al termine del trimestre in esame, viene visto in espansione del 6 per cento grazie soprattutto ai servizi di pagamento. Il contesto macro resta molto incerto ma le società attive nella fornitura di servizi finanziari si stanno mostrando in grado di gestire i cambiamenti in atto nel migliore dei modi.

Come investire sulle trimestrali Usa con il broker FP Markets

Due sono le modalità operative sull’azionario: acquisto di azioni reali e trading con i derivati CFD. Scegliendo questa seconda opzione è possibile operare sia al rialzo che al ribasso (long e short trading) sfruttando così fino in fondo i cambio di direzione dei prezzi. I CFD sulle azioni di FP Markets sono strumenti a leva che consentono di amplificare la portata del trade (ma sale anche il livello di profitto).

Se FP Markets è così popolare quando parliamo di trading sulle azioni Usa è perchè non solo gli spread applicati (sui CFD non ci sono commissioni) sono molto competitivi ma anche perchè si possono sempre usare piattaforme diverse per rispondere alle varie esigenze operative.

Per scoprire meglio e usarlo per fare trading sulle trimestrali Usa, si può partire dalla comoda pratica con il conto demo.

📈 Apri un conto demo gratuito con il broker FP Markets (sito ufficiale)

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.