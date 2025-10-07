Le azioni South32 Ltd (ASX:S32) hanno chiuso in forte rialzo nella seduta di martedì, dopo che il gruppo minerario australiano ha confermato la vendita di una parte della propria partecipazione nella canadese Trilogy Metals Inc (TSX:TMQ) al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, nell’ambito di una strategia voluta dal presidente Donald Trump per rafforzare l’autonomia americana nell’approvvigionamento di metalli critici.
Durante gli scambi sulla Borsa australiana, South32 ha guadagnato il 4,3%, toccando quota 2,93 dollari australiani, in netta controtendenza rispetto all’ASX 200, che ha perso lo 0,3%. Sul fronte americano, le azioni di Trilogy Metals (NYSE:TMQ) hanno messo a segno un balzo superiore al 100% nel trading after-market, spinte dall’entusiasmo per l’accordo.
Secondo i dettagli diffusi da Trilogy, la società e il suo partner South32 – attraverso la joint venture Ambler Metals (partecipata al 50%) – hanno approvato un investimento di 35,6 milioni di dollari da parte del Dipartimento della Guerra statunitense, che acquisirà una quota del 10% circa nella compagnia canadese.
In base all’intesa, South32 incasserà 17,8 milioni di dollari dalla vendita di 8,2 milioni di azioni di Trilogy, mentre ha inoltre concesso una call option decennale che permetterà al Dipartimento di acquistare fino a 6,2 milioni di azioni aggiuntive una volta completata la costruzione della strada di accesso al distretto minerario di Ambler. Dopo l’operazione, il gruppo australiano continuerà a detenere 10,4 milioni di azioni, equivalenti a una partecipazione residua del 6,3%.
Parallelamente, Trump ha firmato un ordine esecutivo che autorizza la costruzione della nuova infrastruttura in Alaska, ritenuta strategica per lo sviluppo del distretto di Ambler e per l’estrazione di rame, zinco e altri metalli essenziali alla transizione energetica e alla difesa nazionale.
I fondi raccolti saranno destinati da Trilogy e South32 al potenziamento dei progetti minerari di Ambler Metals, con l’obiettivo di accelerare le attività di esplorazione e produzione.
Questa mossa rientra in una più ampia politica industriale di Trump volta a ridurre la dipendenza dalle forniture cinesi e a consolidare una filiera nordamericana dei metalli critici. Negli ultimi mesi, Washington ha infatti siglato accordi analoghi: tra questi, l’ingresso nel capitale di American Lithium Corp (TSXV:LI) e un investimento in MP Materials Corp (NYSE:MP), società leader nella produzione di litio e terre rare.
Con l’operazione su Trilogy Metals, l’amministrazione statunitense punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza delle catene di approvvigionamento e a sostenere l’industria mineraria locale, mentre South32 beneficia di un significativo ritorno economico e di una maggiore visibilità internazionale nei mercati dei metalli strategici.
