Twilio ha chiuso il secondo trimestre 2025 con risultati sopra le attese di Wall Street, trainati dalla solidità della propria piattaforma di customer engagement e dall’adozione crescente di soluzioni basate su intelligenza artificiale. Tuttavia, le previsioni per il terzo trimestre hanno deluso gli investitori, provocando un brusco calo del titolo in Borsa. Nelle contrattazioni pre-market di venerdì, il titolo NYSE: TWLO è crollato di oltre il 12%.

Risultati Q2 2025: utili e ricavi oltre le stime

Nel trimestre chiuso il 30 giugno 2025, Twilio ha registrato:

Utile per azione non-GAAP diluito : 1,19 dollari, ben oltre le stime di 1,05 dollari.

: 1,19 dollari, ben oltre le stime di 1,05 dollari. Ricavi : 1,23 miliardi di dollari, in crescita rispetto agli 1,19 miliardi previsti dagli analisti.

: 1,23 miliardi di dollari, in crescita rispetto agli 1,19 miliardi previsti dagli analisti. Margine lordo : 50,7%, leggermente sotto il consenso del 52,3%.

: 50,7%, leggermente sotto il consenso del 52,3%. Utile lordo: 623 milioni di dollari, sostanzialmente in linea con i 620,9 milioni stimati.

Il dato più positivo è la crescita dell’utile lordo (GP$), aumentato del 7,9% su base annua, in accelerazione rispetto al +6,4% del primo trimestre. Secondo gli analisti di Jefferies, però, questo ritmo “non riflette appieno il potenziale di Twilio come leader nell’AI”.

Previsioni Q3: EPS sotto le attese, ricavi leggermente sopra

Per il trimestre in corso, la società prevede:

EPS rettificato compreso tra 1,01 e 1,06 dollari, al di sotto dei 1,15 dollari stimati dal mercato.

compreso tra 1,01 e 1,06 dollari, al di sotto dei 1,15 dollari stimati dal mercato. Ricavi tra 1,245 e 1,255 miliardi di dollari, leggermente sopra le previsioni di 1,21 miliardi.

tra 1,245 e 1,255 miliardi di dollari, leggermente sopra le previsioni di 1,21 miliardi. Reddito operativo non-GAAP tra 205 e 215 milioni di dollari.

Gli analisti sottolineano che la guidance evidenzia una contrazione dei margini lordi di circa 50 punti base, segnale di un possibile rallentamento della crescita dell’utile lordo, che potrebbe passare dal +7,9% del Q2 al +3,1% nel Q4 2025.

Guidance annuale: alzata la crescita organica, ma segnali di rallentamento

Twilio ha rivisto al rialzo le stime di crescita organica dei ricavi per l’intero anno, portando il punto medio dal +8% al +9,5% su base annua. La proiezione implica:

Crescita Q4 2025 : +5,2% organico.

: +5,2% organico. Crescita annua totale: +6,8%.

Secondo gli analisti, nonostante il rafforzamento dell’outlook sui ricavi, il rallentamento dell’utile lordo potrebbe frenare l’entusiasmo degli investitori, in particolare in un contesto di forte concorrenza nel settore dell’AI applicata al customer engagement.

