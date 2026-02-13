Ubisoft - BorsaInside.com

Ubisoft chiude il terzo trimestre fiscale 2026 con numeri superiori alle attese, ma il mercato continua a guardare soprattutto alla sostenibilità finanziaria del gruppo. Le prenotazioni nette si sono attestate a 338 milioni di euro, in crescita del 12% su base annua e superiori del 5% rispetto al consenso fermo a 322 milioni.

Il dato supera anche la guidance rivista a 330 milioni dopo il precedente profit warning. Tuttavia, per chi segue il titolo in Borsa, la vera domanda non è se il trimestre sia stato buono, ma se la struttura finanziaria sia abbastanza solida per sostenere i prossimi anni.

Nei primi nove mesi dell’esercizio, le prenotazioni nette hanno raggiunto 1,11 miliardi di euro, con un incremento del 20% su base comparabile. Un segnale di resilienza operativa, ma che non cancella le criticità sul fronte cassa.

Assassin’s Creed e il catalogo tengono in piedi la crescita

Il motore principale della sovraperformance è stato ancora una volta il franchise Assassin’s Creed, supportato da partnership strategiche.

I numeri chiave del trimestre mostrano:

• +28% nei giorni di sessione di Assassin’s Creed su base annua

• Crescita a doppia cifra degli utenti attivi

• 130 milioni di utenti attivi complessivi su console e PC nel 2025

• 38 milioni di utenti attivi mensili a dicembre, +3% su base annua

Il lancio di Assassin’s Creed Shadows su Switch 2 e gli aggiornamenti di Assassin’s Creed Mirage hanno contribuito a mantenere alto l’engagement.

I titoli di catalogo hanno generato 297 milioni di euro, pari all’88% delle prenotazioni nette trimestrali, in aumento del 10,8% su base annua nonostante l’assenza di grandi nuovi lanci. Anche Avatar e The Division hanno fornito un contributo significativo.

I nuovi titoli si sono fermati a 41 milioni di euro, il 12% del totale.

Digitale stabile, retail in forte recupero

Le prenotazioni digitali sono scese dell’1% a 256 milioni di euro, rappresentando il 76% del totale rispetto all’85% dello stesso trimestre dell’anno precedente.

In controtendenza, il retail ha registrato un balzo dell’84% a 82 milioni di euro, arrivando a incidere per il 24% sulle prenotazioni complessive.

Gli investimenti ricorrenti dei giocatori, elemento fondamentale per la visibilità dei ricavi futuri, sono cresciuti del 3% a 148 milioni di euro, pari al 44% del totale.

Guidance 2026 confermata, ma flusso di cassa negativo

Il management ha confermato gli obiettivi per l’esercizio fiscale 2026:

• 1,5 miliardi di euro di prenotazioni nette

• EBIT non IFRS negativo per circa 1 miliardo

• Flusso di cassa libero negativo tra 400 e 500 milioni

• Debito netto non IFRS tra 150 e 250 milioni

Il peggioramento della previsione sul flusso di cassa rispetto alla precedente stima di pareggio riflette una visibilità più limitata sui movimenti del capitale circolante.

La guidance implicita per il quarto trimestre indica 395 milioni di euro di prenotazioni nette, in calo del 56% su base annua. Un dato che segnala un rallentamento atteso dopo il picco stagionale.

Rifinanziamento e liquidità: il vero tema per il mercato

Il gruppo ha dichiarato di aver bisogno di “alcune centinaia di milioni di euro” per sostenere l’operatività. La liquidità detenuta presso Vantage Studios è disponibile per servire il debito tramite meccanismi di cash pooling.

Gli analisti, però, mantengono un approccio prudente. Kepler Cheuvreux ha confermato rating “reduce” con target price a 5 euro, sottolineando che la pubblicazione sulle prenotazioni nette è secondaria rispetto alle sfide di bilancio.

Le principali scadenze da monitorare includono:

• Obbligazione da 675 milioni di euro in scadenza nel 2027

• Opzione put su OCEANE 2028 da 470 milioni esercitabile da novembre 2026

Anche Morgan Stanley mantiene rating “equal-weight” con target a 5,10 euro, evidenziando un profilo rischio rendimento ancora ampio.

Cosa deve valutare ora chi guarda il titolo Ubisoft

Il trimestre dimostra che il core business resta operativo e capace di generare engagement sopra le attese. Tuttavia, il mercato sembra concentrarsi su altro: sostenibilità del debito e capacità di rifinanziamento.

Nei prossimi mesi, i driver chiave per il titolo saranno:

• Evoluzione del flusso di cassa nel quarto trimestre

• Eventuali operazioni di rifinanziamento o aumento di capitale

• Performance commerciale di Rainbow 6 Mobile e The Division Resurgence

• Aggiornamenti sulla ristrutturazione interna

Finché il tema finanziario non verrà chiarito in modo definitivo, il titolo potrebbe continuare a muoversi più sulle notizie di bilancio che sui risultati operativi.

