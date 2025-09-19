Visa e Mastercard - BorsaInside.com

Il confronto tra Visa e Mastercard resta uno dei temi centrali per gli investitori del settore dei pagamenti digitali. Secondo l’ultima analisi firmata da Jefferies, entrambe le società presentano prospettive solide, ma nel breve periodo Visa sembra meglio posizionata rispetto alla rivale, pur riconoscendo a Mastercard una maggiore forza strutturale nel lungo termine.

Perché Visa appare favorita nel 2026

L’analista Trevor Williams sottolinea che Visa potrà contare su un algoritmo di crescita meno impegnativo e su alcuni fattori di vantaggio competitivo già a partire dal prossimo anno fiscale. In particolare:

Ricavi in crescita di oltre il 10% a valuta costante, sostenuti da una politica dei prezzi più incisiva.

a valuta costante, sostenuti da una politica dei prezzi più incisiva. Incentivi ai clienti in calo , che alleggeriscono la pressione sui margini.

, che alleggeriscono la pressione sui margini. Maggiore spinta dai pagamenti transfrontalieri, in grado di compensare la volatilità dei cambi.

Un’ulteriore accelerazione potrebbe arrivare dai servizi a valore aggiunto (VAS): se la crescita stimata del 18% dovesse toccare il 20%, la crescita complessiva dei ricavi di Visa nel 2026 potrebbe sfiorare l’11%.

Mastercard tra punti di forza e ostacoli

Mastercard mantiene una strategia di lungo termine molto robusta, grazie a un ampio portafoglio di servizi aggiuntivi, a una forte esposizione internazionale e a margini in espansione. Tuttavia, nel breve periodo dovrà affrontare alcuni ostacoli:

La perdita del contratto con Capital One negli Stati Uniti.

negli Stati Uniti. Lo spostamento del portafoglio di credito di Lloyds nel Regno Unito a favore di Visa.

nel Regno Unito a favore di Visa. Un rallentamento atteso della crescita dei ricavi, stimata all’11,5% nel 2026 contro il 13-14% del 2025.

Nonostante ciò, Mastercard dovrebbe riuscire a mantenersi all’interno del proprio obiettivo di crescita a doppia cifra, anche se con un ritmo meno brillante rispetto al passato.

Confronto diretto tra Visa e Mastercard

Attualmente, Mastercard viene scambiata con un premio di valutazione del 21% rispetto a Visa, superiore alla media quinquennale del 17%. Jefferies prevede che questo divario possa ridursi, poiché il gap di crescita tra le due società si assottiglierà:

Nel 2025 Mastercard cresceva più rapidamente di Visa di 2-3 punti percentuali.

Nel 2026 la differenza dovrebbe scendere a soli 0,5-1,5 punti percentuali.

Nei soli Stati Uniti, Visa dovrebbe addirittura superare Mastercard fino a 250 punti base, beneficiando di una dinamica più favorevole nei volumi.

Migliori Piattaforme di Trading

La corsa ai servizi a valore aggiunto

Sia Visa che Mastercard stanno puntando con forza sull’espansione dei VAS, considerati la nuova frontiera della crescita nei pagamenti digitali. Nel secondo trimestre 2025 Visa ha registrato un aumento del 26% anno su anno, battendo il +18% di Mastercard.

Per il 2026 Jefferies prevede:

Visa : +18% nei ricavi da VAS.

: +18% nei ricavi da VAS. Mastercard: crescita a doppia cifra, ma leggermente inferiore.

Le valutazioni di Jefferies

L’analisi si conclude con una conferma del rating Buy su entrambi i titoli. I target price fissati sono:

Visa : 410 dollari.

: 410 dollari. Mastercard: 675 dollari.

In sintesi, nel breve termine Visa appare più favorita, grazie a una traiettoria di crescita più semplice da realizzare e a un contesto competitivo che la avvantaggia. Mastercard, però, mantiene una strategia di lungo periodo più solida e diversificata, confermandosi un titolo da tenere sotto osservazione per chi guarda oltre il 2026.

