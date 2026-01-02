Vision Pro - Borsainside.com

L’anno nuovo apre un capitolo tutt’altro che positivo per Apple dal punto di vista della crescita innovativa e della capacità di generare nuove categorie di prodotto. Il Vision Pro, il visore per la realtà spaziale su cui Cupertino aveva puntato risorse significative, si è rivelato un investimento fallimentare con implicazioni dirette sulla strategia di lungo termine dell’azienda e sui multipli valutativi delle azioni Apple.

Un insuccesso che non può passare inosservato

I dati rivelano infatti un insuccesso di proporzioni considerevoli. Nel solo quarto trimestre 2024 sarebbero state vendute appena 45.000 unità, un numero che testimonia il profondo disinteresse del mercato.

Ancora più rilevante per gli analisti finanziari è il drastico taglio della spesa pubblicitaria: Apple ha ridotto di oltre il 95% gli investimenti di marketing dedicati al dispositivo, in quello che alcuni osservatori ritengono essere un segnale inequivocabile di resa strategica. Quando una multinazionale di questo calibro abbandona la promozione di un prodotto, significa probabilmente che gli scenari di recupero sono ritenuti praticamente inesistenti.

Il contrasto con il resto del portafoglio produttivo di Apple è stridente ed è un’altra conferma che le cose non stanno andando per il verso giusto. Mentre iPhone, iPad e Mac continuano a generare flussi di ricavi in miliardi di dollari su base trimestrale, il Vision Pro—lanciato al prezzo di 3.499 dollari—non ha mai raggiunto un volume commerciale minimo. Manca la trasparenza nei dati ufficiali, ma le stime disponibili indicano un fallimento non marginale nel posizionamento e nell’appeal del prodotto verso il consumatore.

A nessuno interessa del Vision Pro?

La geografia commerciale del dispositivo aggrava ulteriormente il quadro sopra tracciato. La distribuzione rimane infatti confinata a soli 13 Paesi, senza che Apple abbia mai annunciato espansioni significative. Un restringimento geografico che, combinato con i tagli produttivi riportati dal fornitore Luxshare già all’inizio del 2025, segnala un cambio radicale di rotta aziendale.

Tuttavia, ciò che più conta per il mercato azionario è la ricalibratura strategica sottesa a questi movimenti. Apple starebbe posticipando la prossima generazione di visori VR per concentrare risorse su wearable potenziati dall’intelligenza artificiale. Se confermata, questa riallocazione sarebbe un’ammissione implicita che il mercato dei visori immersivi non è ancora maturo, con conseguenze negative sulla narrazione di innovazione disruptive che tradizionalmente ha sostenuto i multipli di valutazione del titolo.

Cosa succederà alle azioni Apple ora?

Il mercato seguirà attentamente la capacità di Apple di generare successo nella categoria dei dispositivi indossabili IA. Se anche questo capitolo si rivelerà deludente, le pressioni sulla quotazione potrebbero intensificarsi.

