Se la borsa di Milano nella seduta di oggi appare ingessata non solo a causa delle preoccupazioni per la guerra tra Israele e Iran ma anche perchè, già prima dell’avvio delle contrattazioni, gli investitori erano consapevoli che, nel pomeriggio, non avrebbero avuto il riferimento rappresentato dalla borsa americana. Wall Street oggi 19 giugno è infatti chiusa per festività. Niente scambi sui vari listini americani, quindi, ma anche agenda macro Usa del tutto vuota. Tutto questo perchè negli Stati Uniti si festeggia l’Emancipation Day noto anche come Black Indipendence Day o Juneteenth. Si tratta di una festività federale che, in quanto tale, prevede la chiusura di tutti gli uffici pubblici. Gli scambi, sul mercato azionario americano, torneranno domani con il solito orario regolare.

La chiusura per festività di oggi arriva in un momento di mercato molto particolare. Ieri sera sono state annunciate le decisioni di politica monetaria del Fomc FED (scontata conferma dei tassi al livello attuale) ma soprattutto è arrivato l’alert del governatore Powell sul possibile andamento dell’indice dei prezzi al consumo nei mesi estivi. Insomma, tenendo anche conto del rischio che gli Usa possano entrare in guerra contro l’Iran, lo stop odierno della borsa Usa (programmato poichè previsto dal calendario 2024 di Wall Street) forse arriva nel momento meno opportuno in assoluto.

Ma vediamo cosa possono fare i trader dinanzi a questa situazione a partire dai mercati alternativi su cui possono ripiegare. Sempre ovviamente dallo stesso account se si utilizzano broker come ad esempio eToro che permettono l’operatività tramite CFD.

L’eredità di ieri della borsa Usa

L’odierna chiusura per festività della borsa di Wall Street arriva dopo la seduta contraddittoria di ieri. A differenza di quello che è avvenuto nelle sessioni precedenti, negli scambi di metà settimana gli indici americani non si sono mossi nella stessa direzione. In particolare a fine giornata il Dow Jones registrava un calo dello 0,1 per cento a quota 42.172 punti mentre l’indice Standard & Poor’s 500 evidenziava un ribasso dello 0,03 per cento a 5.981 punti. In controtendenza il paniere Nasdaq con una variazione positiva dello 0,13 per cento a 19.546 punti.

Come accennavamo in precedenza, il focus, oltre che sulla guerra in Medio Oriente, è stato rivolto anche alle parole di Powell in sede di conferenza stampa dopo la riunione FED. Il banchiere ha detto chiaramente che l’inflazione è destinata a salire per effetto dei dazi introdotti dalla Casa Bianca e che di conseguenza non è pensabile un taglio al costo del denaro come vorrebbe il presidente Trump. Con questa presa di posizione, è inevitabile che i mercati percepiscano il rischio di uno scontro tra la presidenza e la FED che bene non farebbe.

Wall Street chiusa il 19 giugno 2025 per l’Emancipation Day: cosa è

Il Juneteenth, celebrato ogni anno il 19 giugno, è una delle festività più significative negli Stati Uniti legate alla storia della libertà e dei diritti civili. Il nome deriva dalla fusione delle parole “June” (giugno) e “nineteenth” (diciannove) e commemora il giorno del 1865 in cui gli ultimi schiavi afroamericani del Texas vennero finalmente informati della loro libertà, oltre due anni dopo il Proclama di Emancipazione firmato dal presidente Abraham Lincoln.

Il 19 giugno 1865, il generale Gordon Granger dell’esercito dell’Unione arrivò a Galveston, in Texas, per annunciare la fine della Guerra Civile e la liberazione degli schiavi. Questo evento segnò l’effettiva applicazione dell’abolizione della schiavitù in tutti gli Stati Uniti.

Juneteenth viene da sempre celebrato con eventi culturali, parate, cerimonie religiose, musica, letture storiche e incontri comunitari. È diventato un momento per riflettere sulla storia afroamericana, per onorare la resilienza delle comunità nere e per promuovere l’uguaglianza e la giustizia sociale.

A partire dal 2021, il Juneteenth è stato riconosciuto come festa federale dal governo degli Stati Uniti, sancendo ufficialmente il suo ruolo nella memoria storica nazionale. La ricorrenza è oggi un simbolo di libertà, ma anche un richiamo alla necessità di continuare a combattere contro le disuguaglianze razziali.

Lato operativo, che è ciò che a noi interessa in questa sede, è quindi da 4 anni che la borsa Usa è chiusa per la festività rappresentata da questa ricorrenza.

Come fare trading online nonostante la chiusura per festività di Wall Street

Come abbiamo accennato in precedenza, chiusura per festività di Wall Street significa impossibilità di comprare azioni ma anche di fare trading con i CFD sia sugli stessi titoli azionari che sugli indici. Ma non si tratta solo di questo. In realtà non sarà possibile fare trading neppure sul obbligazionario e quello delle materie prime. Resta invece sempre attivo il mercato del forex che non dorme mai (oltre ad essere il più liquido in assoluto).

I trader che volessero quindi investire possono guardare proprio alle valute oppure, se volessero restare sull’azionario, alle altre borse mondiali anche se, come dimostra l’andamento di Piazza Affari, la chiusura di Wall Street, a causa della centralità del mercato Usa, pesa su tutte.

Per fare trading sui questi mercati alternativi quando Wall Street è chiusa, si possono usare i broker in tabella che offrono esposizione tramite contratti derivati CFD.

