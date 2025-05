Chiusura Wall Street per il Memorial Day - BorsaInside.com

La giornata finanziaria di oggi 26 maggio sarà “monca” a causa della chiusura per festività della borsa di Wall Street. Negli Stati Uniti, infatti, si celebra il Memorial Day. Si tratta di una ricorrenza molto importante per la società civile americana e da sempre, in occasione di questo appuntamento, la borsa Usa resta chiusa per festività. Niente scambi a Wall Street, quindi, ma soprattutto week-end lungo per l’attività di trading.

La chiusura per festività in occasione del Memorial Day arriva nel momento meno indicato per i trader. Non si tratta solo del fatto che, con i mercati Usa chiusi, le borse europee andranno a perdere i classici stimoli pomeridiani. Gli impatti, infatti, vanno ben oltre perchè dopo il forte ribasso rimediato dalle borse del Vecchio Continente nella seduta di venerdì per effetto della minaccia di Trump di introdurre dazi al 50 per cento sulle merci importate dall’UE, una borsa Usa aperta avrebbe di certo offerto spunti maggiori. La chiusura per festività a causa del Memorial Day 2025, quindi, andrà a privare i trader di alcuni utili punti di riferimento soprattutto in quella che è l’attuale fase dei mercati.

Il Memorial Day Usa non cade sempre il 25 maggio 2025

Il Memorial Day è una festività nazionale degli Stati Uniti che viene celebrata l’ultimo lunedì di maggio. La ricorrenza è dedicata alla memoria dei militari statunitensi caduti in servizio per il proprio Paese.

Come abbiamo anticipato all’inizio si tratta di una festività molto sentita negli States. In tutto il Paese, infatti, si tengono cerimonie ufficiali, parate e momenti di silenzio, tra cui un minuto di raccoglimento alle 15:00 ora locale.

Ovviamente in occasione del Memorial Day tutti gli uffici governativi e federali restano chiusi compresa Wall Street.

Alternative per investire con la borsa Usa chiusa per festività

La borsa di Wall Street è la più importante al mondo ed è il punto di riferimento per i trader. Il fatto che sia chiusa per festività non significa solo che non sarà possibile comprare azioni americane o fare trading sugli indici Usa perchè l’impatto è anche sull’andamento delle altre borse globali a partire da quelle europee. Tra l’altro ogni qual volta il mercato americano è chiuso non vengono neppure diffusi market mover dagli Stati Unito e ciò, per questioni di fuso orario, significa che l’agenda macro globale pomeridiana sarà del tutto vuota.

In questo contesto, comunque, i mercati alternativi per operare non mancheranno. Restando sull’azionario ci sono le borse europee. Le piazze del Vecchio Continente oggi potrebbero essere chiamate al rimbalzo dopo il pesante passivo di venerdì. A prescindere quindi dall’assenza di stimoli dagli Usa, Piazza Affari e tutte le altre borse europee potrebbero proprio beneficiare dei classici movimenti di tipo tecnico che si attivano dopo un pesante ribasso. Questa è una buona notizia per i trader attivi sull’azionario che, lo ricordiamo, accanto al classica acquisto di azioni reali hanno anche una seconda possibilità: il trading con strumenti derivati come i CFD che consentono di operare sia al rialzo che al ribasso.

Lasciando il mercato azionario, ci sono poi tutte le altre classiche alternative. Tanto per iniziare il forex con il cambio Euro Dollaro che continua ad essere osservato speciale. La Moneta Unica proprio questa mattina ha superato quota 1,14 dollari ed è quindi evidente che sia in atto un forte movimento.

Ci sono poi le materie prime con la quotazione oro che continua a muoversi attorno ai massimi traendo supporto proprio dalla situazione di crisi globale.

Ma l’alternativa più interessante di questi tempi è il Bitcoin. Visto che la borsa Usa è chiusa per festività dare un occhio a quello che sta accadendo tra le criptovalute potrebbe non essere una cattiva idea. Sempre con il vento in poppa, bitcoin questa mattina ha sfiorato i 110.000 dollari con i nuovi record che continuano ad essere a portata di mano.

A chi non ha mai investito in criptovalute ricordiamo che per speculare sul BTC non è necessario usare altre piattaforme. Se l’obiettivo è fare trading sulle differenze di prezzo, infatti, si possono sempre usare i broker che abbiamo già citato in tabella.

