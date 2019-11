"Manovra Perfetta" di Fiat e Lancia per acquistare un'auto risparmiando sull'iva per tutto il mese di novembre

Fiat e Lancia fanno una "Manovra Perfetta" e permettono di acquistare le loro auto ad un prezzo scontatissimo per tutto il mese di novembre. Vediamo di cosa di tratta.

"Manovra Perfetta" è l'iniziativa di casa Fiat e Lancia che si rivolge al grande pubblico di acquirenti.

E' una manovra davvero semplice ed altrettanto efficace: permetterà di ottenere uno sconto pari al valore dell'IVA sull'acquisto di una vettura dei marchi Fiat e Lancia.

Nel mese di novembre quindi, in perfetto stile Balck Friday, è possibile poter acquistare una Fiat Panda a soli 7.800 euro, con finanziamento Anticipo Zero, oppure scegliere una Fiat Tipo o una Fiat 500L con soli 12.700 euro o 13.700 euro.

La "Manovra Perfetta" inoltre, sarà applicata su tutta la gamma Lancia Ypsilon che sarà quindi acquistabile ad un prezzo di 8.900 euro nella versione Ypsilon Elefantino Blu, sempre con la soluzione di Anticipo Zero di Fca Bank.





Per poter sapere tutti i dettagli della "Manovra Perfetta" i concessionari Fiat e Lancia saranno aperti tutti i week end del mese, ovvero 9/10, 16/17 e 23/24 novembre.

A sostegno di questa interessante iniziativa la campagna pubblicitaria è stata lanciata su tutti i media nazionali: tv, radio, stampa e vede come protagonista Fabio Rovazzi il quale per l'occasione viene calato nei panni di un presentatore di Talk Show.

Ambientata in uno studio televisivo, alcuni ospiti del talk show discutono senza però grande successo. E quindi ad un certo punto Fabio Rovazzi, il presentatore dello Show, decide di intervenire annunciando la "Manovra Perfetta" di Fiat e Lancia, che permette l'acquisto di un'auto del loro marchio ad un prezzo super vantaggioso.

La campagna pubblicitaria delle due case automobilistiche è stata pianificata sa Starcom, la campagna comunicazione da FAB con la regia di (udite udite) Maccio Capatonda, Danilo Carlani e di Alessio Dogana.



Se pensate quindi di dover sostuituire la vostra auto, sfruttate bene questo mese, visto che le concessionarie saranno aperte anche durante i week end proprio per dare la possibilità a chiunque di informarsi al meglio e poter acquistare in tutta calma.