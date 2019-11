Mustang presenta Mach-E, il SUV sportivo elettrico.

Al salone di Los Angeles Mustang tira fuori un SUV completamente elettrico, con 465 CV e 600 km di autonomia.

Ford Mustang Mach-E, un'auto 100% elettrica e con un'autonomia di ben 600km. Mustang Mach-E esprime come al solito lo spirito e lo stile propri di Mustang. Esibisce con orgoglio le sue tradizionali linee sportive e aggressive e sembra ispirarsi un pò a Tesla per quanto riguarda la parte frontale e la calandra. Come tutte le Mustang, la Mach-E si fa riconoscere immediatamente grazie ad alcuni elementi distintivi come ad esempio il lungo cofano, design posteriore ribassato, fari frontali cattivi e fanali posteriori tri-bar.

Mustang Mach-E sarà presentata anche nella variante ancora più aggressiva, la GT, che darà via libera al vero spirito di Mustang, con un'accelerazione che va da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi grazie ai suoi 465 CV e 830 Nm di coppia. Le versioni base invece, che arriveranno nell'autunno 2020, si chiameranno Standard Range ed Extended Range e avranno sia la trazione integrale che la trazione posteriore. La Standar Range sarà equipaggiata con una batteria di 75,7 kWh mentre l'Extended Range con una da 98,8 kWh.

Il prezzo, negli usa, partirà da 45 mila dollari. Mach-E Extended Range a trazione integrale svilupperà una potenza di 337 CV e 565 Nm di coppia.

Il pacco batteria è stato progettato in modo da poter ottimizzare lo spazio interno e migliorare l'aerodinamica del veicolo con un baricentro basso. Nella Mustang Mach-E, un nuovo sistema all-wheel drive, distribuisce la coppia in modo indipendente per ogni singolo asse per poter garantire così un'accelerazione ed una coppia fuori dal comune. La batteria, integrata nel telaio, è testata per resistere a temperature estreme, -40°Celsius.

Ford ha pensato una soluzione specifica per chi ricarica la vettura da casa. Ford Connecred Wallbox darà una potenza di ricarica fino a cinque volte superiore rispetto alle prese standard, garantendo un'autonomia di 51km per ogni ora di ricarica.

Il sistema di navigazione identificherà i punti di ricarica che si incontreranno durante il percorso in modo da poter viaggiare in modo tranquillo senza preoccuparsi dell'autonomia. Con la connettività fornita dal modem di bordo FordPass Connect il conducente riceverà in tempo reale notifiche sullo stato di ricarica, e con l'app FordPass sarà possibile pianificare l'itinerario di viaggio tenendo conto dei punti di ricarica presenti lungo il percorso.

Ford è uno dei membri fondatori di IONITY il cui obiettivo è costruire 400 stazioni di ricarica entro il 2020 nelle più importanti località europee, con una capacità di ricarica da 350 kw, le attuali tecnologie Tesla si fermano a 250 kW. Questo si traduce in una riduzione dei tempi di ricarica. Le nuove colonnine IONITY permettono alla Mustang Mach-E di immagazzinare un'autonomia di 93 km in appena 10 minuti di ricarica.

Il SUV di Ford Mustang avrà tre modalità di guida: Whisper, Engage e Unbridled. Ad ogni modalità corrisponderanno un'illuminazione interna diversa, differenti animazioni del pannello di controllo e cambierà anche il suono del motore.

Con Ford Mustang Mach-E debutta Sync di quarta generazione che utilizza l'apprendimento automatico per comprendere meglio le preferenze del conducente e potersi man mano migliorare. Ford fa presente quanto sia importante l'evoluzione del veicolo e delle sue prestazioni tramite aggiornamenti che verranno rilasciati nel tempo. Il Sync di nuova generazione è abbinato a uno schermo da 15,5 pollici, con interfaccia molto semplice ed intuitiva con comandi touch e pinch&swipe.

Il sistema Sync è dotato di riconoscimento vocale ed è compatibile con le app Apple, CarPlay, Android Auto e AppLink. Sarà anche possibile entrare nel veicolo ed accendere il motore semplicemente tramite lo smartphone con l'app Phone as a Key. Il veicolo riconosce il Bluetooth dello smartphone del proprietario quando è in fase di avvicinamento, sbloccando le portiere e permettendo l'accensione del motore senza tirar fuori lo smartphone o alcuna chiave.

Mustang Mach-E essendo un SUV ha molto spazio a disposizione. Il bagagliaio posteriore mette a disposizione 402 litri di spazio, reclinando i sedili posteriori si arriva a 1.420 litri.

L'impianto frenante è affidato ai nuovi Flexira Brembo, in alluminio. Sotto al cofano si trova un vano portaoggetti anteriore drenabile da 100 litri di spazio.