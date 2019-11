Los Angeles Auto Show 2019, tante novità interessanti.

Al salone di Los Angeles 2019 tantissime novità elettriche. I protagonisti sono tanti: Alfa Romeo, BMW, Volkswagen, Audi, ma non solo.

Si finisce in bellezza questo "tour" dei saloni dell'auto che gira il mondo, infatti in questo caso ci spostiamo a Los Angeles, in California. Da sempre terra di auto e hi-tech, fino ad arrivare addirittura a fondere questi due mondi ed ottenere dei computer su ruote, rivoluzionando completamente il mondo delle quattro ruote.

E non è una coincidenza che Tesla abbia la propria sede proprio qui. E il salone dell'auto di Los Angeles che aprirà al pubblico il 22 novembre, fino al 2 dicembre 2019, sarà il palco in cui questi due mondi domostrano di convivere sempre più in simbiosi fra loro. Auto elettriche insieme a mostri con tanta cavalleria sotto al cofano e anche auto estremamente eleganti e glamour. Un vero e proprio trionfo dell'auto in tutte le sue sfaccettature. Alcune delle novità presentate al Los Angeles Auto Show 2019 saranno dedicate esclusivamente al mercato americano, mentre altre sono destinate anche a quello europeo. Di tutto di più e per tutti gusti e portafogli. Ma ci sono alcuni modelli che meritano veramente una considerazione particolare perchè saranno tra quelli che attireranno maggiormente l'attenzione del pubblico del Los Angeles Auto Show.

Alfa Romeo ad esempio debutta con un restyling non indifferente delle sue amate Giulia e Stelvio. Il restyling per le due auto è evidente soprattutto per gli interni dove esordisce uno schermo da 8,8 pollici per l'infotainment aggiornato che offre anche un hotspot wi-fi, aggiornamenti software e la funzione "chiamata di emergenza". Ma non manca Fiat con il debutto del suv compatto della casa torinese: la 500 X versione Sport.

Non manca Audi che allarga la gamma delle sue auto elettriche con la sportiva E-Tron, una Sportback con una potenza di oltre 400 Cv e con uno stile più intrigante rispetto al crossover dal quale deriva. Ma Audi fa debuttare anche la più cattiva delle sue RS: il Q8 RS.

BMW invece arriva con la sua compatta coupè a quattro porte, la Serie 2 Gran Coupè, con trazione anteriore e motorizzazione condivisa con la nuova Serie 1, come il 2.0 da 300 Cv della M235i x Drive. BMW porta anche due veri e propri bolidi con tanto di cavalleria al seguito: la M2 CX e ma M8 Gran Coupè da 600 Cv.

Mini si presenta con la nuova Clubman John Cooper Works. Mini negli anni si è ritagliata una notevole fetta di pubblico grazie alle sue caratteristiche che permettono una guida agile e sportiva. La moderna Mini, dal momento del rilancio del marchio, ha guadagnato sempre maggior successo negli Stati Uniti. La casa inglese ha 122 concessionari negli USA, distribuiti in 39 stati.

Porsche porta la 911 con cambio manuale, che per gli USA è uno stile alternativo, visto il diffusissimo cambio automatico. Presentata anche la Tycan 4S, la sportiva elettrica con potenza inferiore rispetto alla Turbo e alla Turbo S.

Volkswagen invece mette in tavola la sua Space Vizzion in versione concept, ma non dovrebbe discostarsi troppo dal modello che verra immesso nel mercato nel 2021 che dovrebbe unire caratteristiche aerodinamiche di una Gran Turismo alla spaziosità di un suv.