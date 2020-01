Blocco del traffico a Roma per mercoledi 15 e giovedi 16 gennaio

A Roma per due giorni ci sarà il blocco del traffico in seguito al superamento dei livelli di PM10 massimi consentiti. Il blocco comprende le auto fino ad Euro 6

A Roma i Diesel sono vietati il 15 e 16 gennaio. Questa è la nuova prdinanza firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che prevede il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti fino a Euro 2 e per i mezzi alimentati con Diesel fino a Euro 6. Questo perchè per il settimo giorno di fila nella città il livello minimo di polveri sottili è stato superato. Ben 8 centraline su 13, riferisce Arpa Lazio, hanno sforato il valore massimo tollerato di Pm10 che è di 50 microgrammi per metro cubo.

"Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per le giornate di mercoledi 15 e giovedi 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L. "Fascia Verde"- Così è riportato in una nota del Campidoglio.

Orari del blocco traffico del 15 e 16 gennaio

Il blocco riguarderà i veicoli privati alimentati a gasolio i quali non potranno circolare nella Z.T.L. "Fascia Verde" della città in due fasce orarie.

L'ordinanza stabilisce il blocco della circolazione dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e riguarda tutti i veicoli Diesel che vanno da Euro 3 a Euro 6.

Inoltre il provvedimento stabilisce che la circolazione nella Z.T.L. "Fascia Verde" sarà vietata, sempre nei giorni 15 e 16 gennaio, dalle ore 7.30 alle 20.30, per i Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e Autoveicoli benzina Euro 2. La "Fascia Verde" resta completamente interdetta per tutti i veicoli Diesel Euro 1 ed Euro 2 e benzina Euro 1.

19 gennaio

Per la domenica del 19 gennaio invece è stato disposto un blocco totale della circolazione nella Z.T.L "Fascia Verde" per tutti i veicoli a motore. Il blocco per la Domenica Ecologica va nelle seguenti fasce orarie: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Riscaldamenti

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, questi dovranno garantire una temperatura degli ambienti interni non superiore ai 17°-18°, questo perchè i rilevamenti hanno evidenziati alti livelli di inquinamento ed è prevista una persistente criticità per i prossimi giorni.