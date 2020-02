A6 Avant Allroad Quattro, tre auto in una.

Grintosa, versatile e con i vantaggi di una ibrida. Questa è la nuova A6 Avant Allroad Quattro. Vediamola insieme

Audi racchiude tre personalità in un'unica auto: grinta da sportiva, versatilità da suv e i vantaggi di una ibrida. Si tratta della A6 Avant Allroad Quattro. Quest'auto ha tutte le caratteristiche per entrare di diritto nel mondo della amiraglie di Casa Audi; così come lo sono già la berlina A6 e la coupè A7 e i suv crossover Q5, Q7 e Q8.

⭐ Ricevi 100.000 € di denaro virtuale con un account demo gratuito per praticare la tua strategia di trading ☎ Supporto vincente, trading in sicurezza e app AvatradeGo per il tuo smartphone. – Prova Demo >>

A dimostrare le tre personalità dell'auto sono stati i testi portati avanti su differenti tipi di percorso. Si è infatti passati dall'autostrada alla campagna arrivando poi in città. Come collante di queste qualità della nuova A6 in Audi hanno pensato di usare il propulsore TDI V6 3.0 di ultima generazione che ha con se i vantaggi garantiti dal sistema mild-hybrid 48 Volt che supporta il motore termico aiutandolo ad abbattere le emissioni ma garantendo anche l'accesso alle ZTL, oltre a dare gli altri vantaggi dell'omologazione ibrida.

Il V6 TDI è particolarmente brillante nel traffico grazie alla spinta di ben 286 cavalli. La A6 Avant Allroad Quattro è dotata di sistema MHEV, alternatore-starter azionato a cinghia a 48 volt ed ha una batteria apposita agli ioni di litio che recupera ben 12 kW di potenza in fase di rilascio.

Vista la doppia sovralimentazione, la nuova A6 Avant Allroad Quattro è munita di trazione integrale che in combinazione con il cambio Triptronic a 8 rapporti, permette al guidatore di poter soddisfare ogni tipo di esigenza. Si passa dall'eleganza di una wagon alla sportività di un suv con cui affrontare qualsiasi percorso.

L'auto è dotata anche di assetto variabile che si regola in base alla velocità ed anche in base al programma selezionato tramite l'Audi Drive Select. Scegliendo le modalità "Auto" e "Comfort", l'Audi Avant Allroad Quattro resta a 13,9 cm dal suolo. Andando in modalità "Dynamic" l'assetto si abbassa fino a 12,9 cm migliorando aerodinamica e prestazioni su strada.

Esteticamente la nuova Audi A6 Avant Allroad Quattro si presenta con un design un pò più pronunciato rispetto al passato, con un tetto slanciato che va a scivolare sul montante posteriore inclinato. Lo spoiler allunga la linea della vettura e va a rimarcare la natura sportiva di quest'auto.