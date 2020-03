Nuova Golf 8: le tre personalità di un mito

Sarebbe dovuta arrivare al Salone di Ginevra, ma come tutte le altre case hanno dovuto cambiare i programmi. Visibilmente sportiva e con tanta voglia di farsi vedere

Anche lei doveva essere al Salone di Ginevra 2020. Stiamo parlano della Golf 8 che si mostra con tre personalità: benzina, ibrida e gasolio. Si mostra quindi sotto le sigle di GTI, GTE e GTD.

La Golf 8 GTI si presenta, come era ovvio che fosse, come la sportiva di casa. Aggressiva, agile, efficiente e veloce, raggiunge i 250 km/h. Un mix tra hi-tech e cattiveria sportiva che sprigiona ben 245 CV. Anche la versione GTE dispone di 245 CV, con una velocità di punta di 225 km/h. Anche lei è nata per essere sportiva. E' l'ibrida di casa, quella che strizza l'occhio al futuro senza dimenticare il suo dna da sportiva. Con propulsione elettrica può percorrere fino a 60 km con emissioni pari a zero.

Poi c'è anche la "classica" GTD, per le lunghe distanze, ma pur sempre una sportiva dentro. Il suo Turbodiesel è risultato tra i più puliti al mondo, anche grazie al twin dosing. Per la GTD i cavalli scendono a 200, abbastanza da ricordarvi che macchina state guidando.

Il design della nuova Golf esprime dinamismo in modo nettamente marcato. I fari sono a LED e sono stati posizionati molto in basso e con la calandra creano un effetto visivo trasversale. All'altezza del cofano motore una riga ne traccia l'intera larghezza del frontale ed è di differenti colorazioni in base al modello: Rossa per la versione GTI, Blu per il modello GTE e Argento per la GTD.

Le fiancate sono caratterizzate dal classico montante posteriore inclinato in avanti che fa apparire la carrozzeria come se fosse slanciata in avanti. Sul posteriore troviamo i gruppi ottivi LED che si vanno ad inserire in un disegno particolarmente vigoroso, ad evidenziare l'inclinazione sportiva dell'auto. Nell'estremità posteriore di questa Golf risalta il diffusore, decisamente più sportivo di quello delle altre versioni della gamma.

Parlando invece della GTI, GTE e GTD queste a loro volta hanno terminali che si differenziano tra loro: la GTI ha un terminale di scarico sia sul lato sinistro che su quello destro, la GTD invece esibisce entrambi i suoi teminali sul lato sinistro ed invece nella versione GTE non si intravede alcuno scarico.

All'interno si nota subito il volante dal design sportivo a tre razze doppie color argento ed il simbolo VolksWagen incavato. Nella GTI i sedili sportivi sono a motivo scozzere con le parti laterali nere. Ovviamente questa nuova Golf è un auto che guarda al futuro, come sempre, e non può mancare quindi tanta tecnologia, ma sempre rifacendosi allo stile simbolo di quest'auto, senza stravolgere l'armonia di forme e colori che la caratterizza. Il volante sportivo è ispirato al passato ad esempio, ma è pieno di tecnologia, rivestito in pelle con comandi touch ed il tasto Travel Assist che permette di guidare l'auto in modalità assistita fino a 210 Km/h.

Parliamo ora dei cuore di questa auto: le motorizzazioni.

La GTE ha un motore turbo benzina TSI da 1,4 litri con una potenza di 150 CV ed un motore elettrico da 115 CV con batteria agli ioni di litio e cambio DSG a 6 rapporti. I due propulsori in combinazione sviluppano una potenza di 245 CV e una coppia di 400 Nm. In questo modello è stata incrementata l'autonomia della batteria rispetto alla versione precedente, il che permette all'auto di percorrere circa 60 km in modalità completamente elettrica. La nuova GTE scatta da 0 a 100 in meno di 7 secondi.

Sulla Golf GTD invece c'è un Turbodiesel TDI quattro cilindri da 2 litri e tira fuori una potenza di 200 CV.