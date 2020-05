Estensione garanzia auto: le iniziative delle case automobilistiche nella Fase 2

Nella Fase 2 le Case automobilistiche ritornato attive per i clienti e vista l'emergenza estendono le proprie garanzie. Vediamo le condizioni delle principali case cosa prevedono

Dopo il lungo periodo di lockdown in cui gran parte delle attività lavorative sono state sorprese, finalmente il 4 maggio ha avuto il via la tanto attesa "Fase 2" che dovrebbe durare fino al 18 maggio ed in questa fase si prevede la riapertura dei centri assistenza ufficiali con il graduale riavvio delle concessionarie.

Per molti cittadini il periodo di chiusura della "Fase 1" ha significato non poter provvedere alla manutenzione programmata dei propri veicoli.

Le Case produttrici, proprio in seguito alla riapertura della seconda fase iniziata il 4 maggio, hanno ripreso ad eseguire la manutenzione e le riparazioni sulle vetture. Degna di nota l'iniziativa di estensione della garanzia per evitare di far perdere agli automobilisti una parte del periodo di garanzia a causa del lockdown che vedrebbero altrimenti ridotto il periodo di copertura della garanzia legale.

Vediamo qui di seguito i vari programmi di estensione della garanzia prevista dalle case:

FCA

Il programma di estensione della garanzia di Fiat-Chrysler Automobilies ruguarda sia la classica copertura di legge che le varie coperture estese opzionali, come il programma "Mopar", rimasti in scadenza durante il periodo di lockdown dovuto all'emergenza coronavirus. In questo caso FCA prevede un mese in più di copertura dalla fine del lockdown per tutti i clienti del gruppo FCA. Vale a dire:

Alfa Romeo

Fiat

Jeep

Fiat Professional

Abarth

L'estensione comprende tutte le garanzie della Casa madre, i piani di manutenzione Mopar e annesse coperture. Gli automobilisti con garanzia in scadenza per la propria vettura devono contattare il Centro Servizi Clienti FCA per ricevere un codice personale che servirà ad attivare l'estensione della garanzia. Tutti gli interventi di manutenzione sospesi a causa del lockdown saranno nuovamente pianificati e riprenderanno normalmente.

Gruppo Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen ha applicato un prolungamento di tre mesi della copertura della garanzia per tutti i veicoli per i quali la garanzia scadeva nel periodo compreso tra l'1 marzo ed il 31 maggio 2020. Questo riguarda tutte le vetture con copertura di garanzia obbligatoria per legge e per veicoli con estensione optional (per questi ci sarà un limite connesso al chilometraggio massimo previsto).

Quindi il programma "Extended Warranty" sarà valido per:

Volkswagen

Audi

Seat

Skoda

Precisiamo inoltre che il programma "Extended Warranty" per Audi, Seat e Skoda sarà valido fino al 31 agosto 2020. Volkswagen considererà il 15 agosto come giorno ultimo per la copertura dei tre mesi di estensione della garanzia.

Gruppo BMW

Per coloro che hanno vetture BMW, BMWi e Mini per i quali la garanzia di 24 mesi ed il pacchetto Best4 Bmw era prevista la scadenza nel periodo che va tra marzo e maggio 2020, è stata prevista un'estensione della garanzia fino al 31 luglio 2020. Vale anche per gli interventi di manutenzione "Service Inclusive" con scadenza a marzo, aprile e maggio che non sono stati effettuati durante il periodo di lockdown.

Gruppo Hyundai

In occasione dell'emergenza COVID-19 la Casa coreana ha organizzato due differenti piani di estensione della garanzia. Uno per ognuno dei due marchi del Gruppo.

Hyundai Motors : Programma C.A.R.E. per i propri clienti. È valido in 175 Paesi nel mondo in cui è presente il marchio e per i veicoli la cui garanzia scade nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020 è stata prevista l' estensione della garanzia fino a maggio 2020 . Per quanto riguarda l'Italia i clienti saranno contattati uno per uno dal Hyundai Customer Care Center che fornirà loro tutti i dettagli del caso.

: Programma per i propri clienti. È valido in 175 Paesi nel mondo in cui è presente il marchio e per i veicoli la cui garanzia scade nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020 è stata prevista l' . Per quanto riguarda l'Italia i clienti saranno contattati uno per uno dal Hyundai Customer Care Center che fornirà loro tutti i dettagli del caso. Kia: con il programma Kia Promise la garanzia è stata estesa fino al 30 giugno 2020 per tutte le vetture con garanzia di 7 anni o 150.000km per le quali questa sia scaduta nel periodo che va dal 1 febbraio al 30 aprile 2020. Il personale Kia Motors provvederà a contattare individualmente tutti i clienti per definire i dettagli.

Nissan

Nissan ha comunicato già durante la fase di lockdown che avrebbe permesso ai propri clienti di posticipare gli interventi di tagliando e manutenzione in garanzia senza senza incidere in modo negativo sulla validità delle garanzie di contratto. Inoltre per tutti i clienti coinvolti in attività di tutela della salute e della sicurezza della popolazione è stata offerta assistenza stradale gratuita; e assistenza stradale "Loyalty Road Side Assistance" estesa gratuitamente per sei mesi per coloro i quali avevano scadenza prevista nel periodo che va da marzo a luglio 2020.

Honda

La Casa giapponese ha applicato l'estensione di un mese, quindi fino al 31 maggio 2020, delle coperture di garazia scadute nel periodo di lockdown. Si riservano, inoltre, la possibilità di ulteriori proroghe ogni 30 giorni a partire dal 4 di maggio (in occasione dell'inizio della Fase 2) in base all'andamento dell'emergenza coronavirus.

Suzuki

Suzuki concede ai propri clienti un mese a partire dal periodo di ripresa, quindi dal 4 maggio. I proprietari di auto Suzuki che nel periodo di restrizioni abbiano sospeso la manutenzione programmata possono richiedere un nuovo appuntamento entro un mese dalla riapertura della attività. Questo permette di mantenere le coperture di garanzia.

Mazda

La filiale italiana di Mazda estende la coeprtura della garanzia di tre mesi per tutte le vetture con scadenza di garanzia compresa nel periodo che va dal 1 febbraio al 31 maggio 2020. Questo è valido anche per gli interventi di manutenzione programmata