Ecco quali sono le otto berline più veloci in commercio

Maserati lancia due nuovi modelli, Ghibli e Quattroporte Trofeo, ma non ottengono i primi posti tra le super-berline

Maserati rilancia la sfida della "berlina più veloce al mondo" annunciando l'arrivo di Ghibli e Quattroporte Trofeo.

Nonostante i modelli con elevato numero di CV non manchino, attualmente la maggior parte di questi non superano i 250, massimo 280 km/h. In molti Paesi, come ad esempio l'Italia, questo non è un problema, infatti valori così elevati di velocità non sono facilmente raggiungibili a causa della mancanza di tratti liberi, anche sulle autostrade più moderne.

Infatti pensare a vetture che riescano a raggiungere tali velocità non ha più senso, poiché attualmente si punta alla diffusione di uno stile di guida sempre più sicuro ed efficiente. Il diffondersi di questa nuova coscienza collettiva più attenta e l'inasprirsi dei limiti consentiti, sembrano remare contro i progressi fatti dalle case automobilistiche.

Tuttavia delle prestazioni di un certo livello restano pur sempre un bel biglietto da visita, soprattutto se associate a motori con non meno di 8 cilindri.

Vi è un gruppo ristretto di super-berline che superano il muro dei 300 km/h pur restando "street legal", e questi sono tutti bolidi di prim'ordine.

Nonostante i nuovi modelli proposti, però, seppur di poco, Maserati non riesce a garantirsi il primo posto nel gruppo delle super-berline.

Super-berline: le 8 più veloci al mondo

Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono i nomi delle vetture che si sono aggiudicate l'appellativo di "super-berline" e qual è la loro velocità massima:

Bentley Flying Spur (333 km/h);

(333 km/h); Dodge Charger SRT Hellcat Redeye (326,7 km/h);

(326,7 km/h); Maserati Ghibli Trofeo (326 km/h);

(326 km/h); Maserati Quattroporte Trofeo (326 km/h);

(326 km/h); Jaguar XE SV Project 8 (322 km/h);

(322 km/h); Mercedes AMG GT 4 63 S (315 km/h);

(315 km/h); Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (310 km/h);

(310 km/h); Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (307 km/h).

Bentley Flying Spur

Con un aggiornamento risalente a poco più di un anno fa, la Flying Spur rappresenta il non plus ultra della produzione Bentley. Grazie al formidabile motore W12 da 6,0 litri, la Casa combina potenza e coppia impressionanti (900 Nm), offrendo un'agilità mozzafiato e una velocità massima di 333 km/h.

La Bentley Flying Spur è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, numeri da sportiva ma su una vettura da 2,4 tonnellate.

Il motore inoltre è stato posizionato più vicino al centro della vettura, per migliorare la stabilità e consentire una maggiore dinamica.

Anche gli standard di sicurezza sono molto elevati. La trazione integrale attiva, infatti, monitora i livelli di aderenza e si adatta sia alle condizioni di guida che a quelle del terreno.

Questa super vettura è disponibile a partire da 224.088 euro.

Dodge Cherger SRT Hellcat Redeye

La Casa americana ha utilizzato le specifiche Demon per il motore e il cambio automatico a 8 velocità. Sotto il cofano troviamo un V8 Hemi 6.2 sovralimentato, il cui gigantesco compressore da 2,7 litri consente alla vettura di superare la "normale" Dodge Charger SRT Hellcat e superare gli 800 CV.

Grazie a queste caratteristiche, l'auto è in grado di coprire 400 metri in 10,6 secondi e di superare i nuovi modelli Maserati per meno di 1 km/h.

E' molto atteso un confronto tra le due Case, ma non arriverà prima della primavera 2021, quando la Dodge Charger sarà effettivamente in vendita.

La Hellcat Redeye possiederà quindi una potenza di 808 CV e 958 Nm di coppia, cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore. Sarà inoltre in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e il sarà la meno cara delle berline "over 300 km/h": partirà infatti da 80.000 dollari.

Maserati Ghibli Trofeo

La Ghibli Trofeo rappresenta la Maserati stradale più veloce di sempre. Questo record dovrebbe in realtà essere attribuito alla Maserati Quattroporte, se si dovesse guardare la sola velocità massima, ma la Ghibli aggiunge un ulteriore valore positivo, passando da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e superando la "sorellona" di 2 decimi.

La sfida tra Maserati e Dodge Charger è, come già detto, abbastanza attesa dagli appassionati, poiché vi sono dei dubbi sui record da attribuire all'uno o all'altro modello. Infatti la differenza di velocità massima raggiunta è poca, sebbene la Maserati presenti un motore V8 sovralimentato da "soli" 3,8 litri e 580 CV. Inoltre presenta 730 Nm di coppia e il suo prezzo di lancio è ancora da definire.

Maserati Quattroporte Trofeo

La Quattroporte Trofeo debutta assicurandosi già il titolo di "più grande berlina" in classifica. Infatti la sua lunghezza da 5,25 metri è molto difficile da superare, e per il momento solo la Mercedes Maybach S (5,46 metri), tra le tedesche a passo lungo, riesce a batterla.

Grazie alle sue notevoli dimensioni, è anche la vettura più comoda su cui viaggiare superando i 320 km/h. Il modello presenta un motore V8 da 3,8 litri biturbo, ha una potenza di 580 CV e 730 Nm di coppia.

La velocità massima raggiunta è di 326 km/h ma passa da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, con una penalità di 2 decimi rispetto alla Maserati Ghibli che le costa il quarto posto in classifica.

Jaguar XE SV Project 8

Con i suoi 600 CV di potenza erogati dal motore 5.0 V8 Supercharged, la Project 8 si presenta come l'auto per la guida su strada più potente della storia di Jaguar. La sua produzione è però limitata, infatti ne sono stati prodotti solamente 300 esemplari al mondo, più altri 15 "più stradali", ciascuno dei quali viene assemblato a mano dal reparto Special Vehicle Operations di Jaguar.

La Project 8 presenta 700 Nm di coppia ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Il suo prezzo di lancio è di 170.000 euro.

Mercedes-AMG GT 4 63 S

Sebbene si tratti di una coupé a 4 porte e non di una berlina, occorre sottolineare che si tratta forse dell'unica berlina con più di 2 posti (può arrivare fino a 5 posti) prodotta da Mercedes che superi i 300 km/h.

Magari non verrà classificata come l'auto più bella del gruppo, e di certo non avrà il nome più semplice fra queste, ma sicuramente è una delle più particolari, e il suo prezzo rappresenta per ora uno dei più alti.

Inoltre è in arrivo una versione ibrida che già dalla sigla 73 lascia intendere risultati promettenti ma a basse emissioni.

La Mercedes-AMG GT 4 63 S presenta un motore V8 da 4 litri biturbo, 639 CV 3 700 Nm di coppia. La velocità massima raggiunta nei test è di 315 km/h, ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Il prezzo di lancio è di 178.881 euro.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Sebbene possa sembrare strano che una Porsche sia fuori dal podio del gruppo, bisogna però far riferimento ad alcuni primati che detiene questo modello. Innanzitutto è l'unica in classifica a possedere: una motorizzazione ibrida, una variante della carrozzeria (la Sport Turismo) e il prezzo più alto fra tutte.

Le prestazioni registrate sono le stesse della precedente Turbo S, ma le emissioni sono notevolmente ridotte grazie al contributo dato dal modulo elettrico. Inoltre, se il gruppo venisse esteso, la Turbo "normale" occuperebbe il posto subito dopo la Giulia Quadrifoglio.

La Porsche Panamera quindi presenta un motore V8 da 4 litri, 680 CV e 770 Nm di coppia. Raggiunge i 310 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Il suo prezzo, come già anticipato, è il più alto fra le 8 vetture ed è di 193.676 euro.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

La Quadrifoglio, con soli 6 cilindri a V da meno di 3 litri, possiede abbastanza cavalli da raggiungere i 307 km/h e sfidare vetture ben più potenti e costose. Ad aiutare l'auto a raggiungere queste prestazioni vi è sicuramente la trazione posteriore e il peso contenuto grazie alla scelta del motore, più compatto.

Di certo la GTA, con 30 CV in più e 100 kg in meno potrebbe occupare la posizione in classifica, ma in assenza di dati ufficiali sulle sue prestazioni, la Quadrifoglio dovrà "accontentarsi" dell'ultima posizione.

Inoltre il modello presenta 600 Nm di coppia ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, e tutto ciò a "soli" 86,500 euro.