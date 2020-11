Ferrari SF90 Spider. La più potente supercar ibrida

Presentata online a Maranello la nuova supercar del Cavallino. La più veloce di sempre con plug-in hybrid di serie

La Ferrari ha svelato al mondo il volto della sua nuova SF90 Spider, versione decapottabile della SF90 Stradale,

direttamente online da Maranello. Il design non è l'unica novità di rilievo per il nuovo gioiello Ferrari.



La SF90 Spider rimane tecnicamente strabiliante come la SF90 Stradale, con il suo propulsore PHEV che accoppia un nuovissimo motore a combustione interna V8 biturbo da 4,0 litri con tre motori elettrici: due nella parte anteriore dell'auto e un numero MGUK in stile F1 che si trova incastonato tra il motore e il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti.

Grazie al nuovo selettore eManettino montato sul volante potrai scegliere le configurazioni eDrive, Hybrid, Performance e Qualify. Come suggeriscono i nomi, queste diverse modalità destreggiano la priorità tra l'eco e l'attenzione alle prestazioni.

eDrive abìlita la trazione elettrica.

Con Hybrid il sistema di bordo regola l'accensione e lo spegnimento del motore V8 preservandone la batteria.

Performance dove il motore termico è sempre acceso e la potenza elettrica è quasi inutilizzata.

Qualify mode invece tutti i lavori lavorano al massimo per sprigionare la massima potenza.

Sono presenti anche varie opzioni di marcia a seconda della necessità di guida o del manto stradale. Si può passare dalla modalità elettrica, dove l'auto è spinta sostanzialmente dall'asse interiore, alla modalità ibrida dove il motore V8 lavora in sinergia con il motore elettrico posteriore. Ultima opzione è quella 4WD dove tutti i motori lavorano contemporaneamente, dove potrete ottenere la massima potenza e la massima trazione.

Il tetto, richiudibile in soli 14 secondi, è rigido onde evitare deformazioni e per permettere un miglior isolamento acustico degli ambienti interni. Tuttavia, non perderete nessuna emozione grazie alla presenza di un tubo acustico interno, che sparerà direttamente su di voi il rombo della vostra SF90 Spider.

La SF90 drop-top ottiene anche il pacchetto Assetto Fiorano opzionale, che include ammortizzatori Multimatic ottimizzati per l'uso in pista, 21 kg di risparmio di peso grazie all'ampio uso di fibra di carbonio e titanio, uno spoiler posteriore in carbonio e Michelin Pilot Sport Cup 2 omologato su strada pneumatici.

Ci sono tutti i tipi di controlli sul volante inclusi gli indicatori. Il display è curvo da 16" totalmente touch screen. A destra troverete tutti in controlli dell'interfaccia grafica, a sinistra invece potrete interagire con la SF90 Spider grazie ai comandi vocali e al Cruise Control. In basso, infine, troverete l'eManettino.

Ferrari SF90 Spider sarà in vendita dal secondo trimestre del 2021 al prezzo di 473.000 euro.

