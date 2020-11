Caos bollo auto e moto. Come non incorrere in sanzioni

Coloro che hanno deciso di noleggiare il proprio veicolo e costretti a mettersi in regola con il bollo auto. Nuove regole, nuove sanzioni e nuovi costi da sostenere

E' di gran attualità in questi ultimi giorni l'esenzione dal bollo auto e moto attuata da alcune regioni.Il cambio di alcune regole in questi mesi infatti costringerà quei guidatori che hanno deciso di noleggiare la propria vettura a mettersi in regola con il bollo auto.Nuovo regole e quindi nuovi costi ed eventuali sanzioni da sostenere.

Il Decreto Milleproroghe del 2020 ha introppo notevoli cambiamenti e tante novità riguardo al bollo auto.Ed essere coinvolte sono soprattutto le auto a noleggio a lungo termine. Ma prima spieghiamo cosa si intende per noleggio a lungo termine.Si tratta in pratica di un noleggio che si protrae in maniera continuativa oltre l'anno solare.Il Decreto Milleproroghe ha infatti procastinato la precedente scadenza, che era stata inserita all'interno della Legge di Bilancio 2020.

Come cambiano le scadenze del il bollo auto e moto





Il bollo auto per i veicoli a noleggio, almeno attenendosi alla Manovra 2020, aveva scadenza di pagamento entro e non oltre il 30 Giugno 2020.Il Decreto Milleproroghe ha permesso agli utilizzatori delle macchine aziendali di respirare un po' posticipando il pagamento al 31 Luglio 2020.La ratio di questa manovra era quella di poter dare il tempo necessario alle Regioni di reperire ed elaborare tutti i dati necessari relativi agli utilizzatori delle auto a nologgio a lungo termine.Tutti questi dati sarebbe dovuti essere forniti da ACI, che a sua volta li avrebbe dovuti reperire dalla Motorizzazione Civile.Molto importante in questo fragente è una postilla dove è previsto che il bollo auto e moto sarà incassato dalle Regioni in cui resiede l'utilizzatore finale e non il noleggiatore.



Il bollo auto a carico degli utilizzatori finali è un'importante novità di quest'anno.Molte Regioni hanno deciso prorogare i termini di pagamento del bollo auto per i veicoli a noleggio, altre invece sono ancora in corso d'opera.

Regione Lazio :il pagamento è stato differito al 30 novembre ( delibera 804 del 10 novembre 2020 ) con uno sconto del 10% sull'importo totale.

:il pagamento è stato differito al 30 novembre ( ) con uno sconto del 10% sull'importo totale. Provincia Autonoma di Trento : pagamento differito al 15 dicembre 2020 ( delibera 1794 del 9 novembre 2020 );

: pagamento differito al 15 dicembre 2020 ( ); Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto e Regione Lombardia: analoghe delibere sono in corso di approvazione.

Bollo auto e moto in Toscana.Vige il caos totale





Sono 311.000 gli automobilisti con un contratto di noleggio a lungo termine residenti in Toscana sui quali pende il pagamento del bollo auto e moto.

"Spero che ci possano essere nuovamente le condizioni per rinviare - afferma Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari istituzionali, programmazione, bilancio -." Non ci sono problemi per la copertura di bilancio perché abbiamo attinto a 101 milioni riducendo l’accontonamento per crediti di dubbia esigilità. Confidiamo che il Governo blocchi l’invio delle cartelle esattoriali e faremo pressioni perché ciò avvenga comprendendo chiaramente le difficoltà che stanno attraversando migliaia di toscani"

©RIPRODUZIONE RISERVATA