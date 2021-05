Stellantis punta su Alfa Romeo

Stellantins ha grandi progetti per il marchio Alfa Romeo. A spiegarlo è Imparato, lo Chief Executive Officer del brand

Il marchio di Alfa Romeo è di fondamentale importanza all'interno del gruppo Stellantis, il nuovo gruppo nato dalla fusione fra FCA e il Gruppo PSA. Nei piani futuri la casa del biscione ricopre un ruolo fondamentale con dei progetti che sono stati già ben delineati e finanziati.

L'annuncio è stato dato dal manager di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, nominato dallo stesso Carlos Tavares per affidargli la guida del marchio. Nei vari piani futuri rientra anche il progetto di lanciare Tonale con una versione plug-in.

"Alfa Romeo ha un grande valore internazionale, è conosciuta in tutto il mondo. È notissima in Europa e in America grazie al lavoro di Marchionne, ma lo è anche in Cina. Per questo motivo non è in discussione la nostra presenza negli Stati uniti. Per essere globali e premium bisogna esserci." Queste sono state le parole di Imparato.

Ha poi aggiunto: "L'obiettivo è quello di lanciare un numero di nuovi modelli sufficiente per garantire la sostenibilità del marchio. Avremo una nuova Alfa ogni anno, ma lo faremo senza svendere le nostre macchine e proteggendo il valore redisuo. Puntiamo anche a valorizzare il brand Quadrifoglio e, nelle concessionarie, a non avere stock che vadano oltre i 45 giorni."

Una delle prossime novità sarà Alfa Romeo Tonale. Il suv della casa che è stato premiato con il Reader Award al Concorso Car of the Year 2021 di "What Car?". Il nuovo modello dovrebbe arrivare nel 2022 nella versione plug-in, con nuove motorizzazioni. Imparato ha dichiarato che la presentazione della nuova Tonale hybrid dovrebbe avvenire a marzo 2022 e il lancio dovrebbe avvenire a giugno dello stesso anno.

Tonale è la prima novità in arrivo, ma Alfa Romeo per il futuro ha già in progetto altre novità. Infatti i prossimi modelli di Alfa saranno sviluppati suller piattaforme elettriche di Stellantis, che garantiscono autonomia superiori ai 700 km, ma verrà utilizzata anche la piattaforma Giorgio, quella su cui sono stati sviluppati Stelvio e Giulia.